Raquel Pannone, médica personal del expresidente José Mujica, informó este jueves en conferencia de prensa que hace unos días confirmaron que el exmandatario tiene metástasis de su cáncer de esófago en el hígado y que su situación clínica es igual a la de días anteriores.

“Está en su chacra, está tranquilo, se está alimentando por vía oral y por la gastrostomía que ya habíamos colocado antes para complementar el aporte calórico”, destacó, y agregó que “con eso puede estar bien nutrido y bien hidratado dentro de estas condiciones”.

El expresidente José Mujica había informado al semanario Búsqueda que el cáncer de esófago, por el cual había recibido radioterapia en mayo del año pasado, se había extendido y había decidido no someterse a más tratamientos ni intervenciones.

Pannone informó que hace unos días le realizaron una endoscopía digestiva previo a la colocación del stent en el esófago -una intervención para que pudiera comer mejor, ya que ese órgano había quedado muy comprometido debido a la enfermedad- y allí se le realizaron “estudios imaginológicos que mostraron la existencia de metástasis de su cáncer de esófago a nivel del hígado”.

La doctora explicó que “es habitual que los tumores del aparato digestivo tengan una ubicación secundaria a nivel del hígado, que es lo que sucedió”. “Si bien habíamos hecho estudios hemológicos hace pocos meses y no lo mostraban, ahora lo mostraron. Eso fue lo que cambió en estos últimos diez días”.

Consultada por cuánto tiempo se va a mantener su situación actual, Pannone dijo que no podía responder. “No se lo puedo decir por varios motivos. Primero, porque tiene 90 años. Segundo, porque tiene otras enfermedades importantes, como una vasculitis, que lleva desde hace mucho tiempo con él, y una enfermedad renal severa. Y tercero, porque la evolución de los procesos no siempre es lineal”, expresó.

La médica explicó que “él está recibiendo el tratamiento que requiere para los síntomas que tiene, que no son demasiados. No tiene en este momento cambios en su vida cotidiana ni dolor, que es algo que me estuvieron preguntando. Él sigue más o menos con los dolores de siempre, que no eran pocos, por los 90 años”.

Por otra parte, destacó que la colocación del stent esofágico fue exitosa para poder alimentarse. “Ese procedimiento no tuvo complicaciones ni tuvo más problemas que los que iba a tener en el primer momento que era que molestara un poco más y que sintiera a veces cierta molestia aún”.

Pannone dijo que Mujica “quiere hacer con su tiempo lo que tenga ganas de hacer”

Pannone les dijo a los periodistas que es necesario aclarar que el “derecho de los pacientes y el secreto profesional va antes que otros derechos que, para ustedes son muy importantes, como el derecho a la información”. “Primero están los pacientes”, sostuvo, y acotó que, por ese motivo, “fue importante que llegado el momento fuera él quien comunicara lo que quería comunicar, porque él es el dueño de la información como es el dueño de su cuerpo y todo lo que a él le pasa”.

Según dijo, Mujica se “sintió liberado” porque pudo contar algo que “él conocía y que los demás no, cosa que habitualmente no pasa, porque vieron que él transmite mucho lo que piensa, lo que siente y cómo está. Y ahora al poderlo comunicar, él está tranquilo y sigue con su vida”. Pannone apuntó que, “mientras tenga ganas”, seguirá subiéndose al tractor y “va a ir a los girasoles que estaban prontos y va a hacer lo que él tenga ganas”.

La médica personal reiteró que Mujica “quiere estar tranquilo”. “¿Eso qué significa? Que quiere hacer con su tiempo lo que tenga ganas de hacer. Y esto es subirse al camión, estar en la chacra, charlar con quien él tenga ganas de hacerlo y no sentir la presión constante de tener que responder a requerimientos de entrevistas o de otro tipo. Respetemos a la persona. Salgamos un poco de Pepe Mujica, político, centro de la política, dirigente de todos nosotros, centrémonos en un señor de 90 años que está enfermo y que tiene derecho a usar su tiempo como le sea conveniente”, acotó.