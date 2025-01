Al final de la jornada del martes se conoció que Bruno Manini Ríos, hijo del líder de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos, estaba siendo investigado por una denuncia realizada ante la Policía de Artigas por su abuelo materno, el coronel retirado Roque Moreira, que daba cuenta de la sustracción de tarjetas de crédito, dinero en efectivo y objetos de valor de su casa en Artigas.

Luego de una orden de detención liberada el mismo martes por la Fiscalía de Artigas de 1º Turno, el área de Investigaciones de la Policía se entrevistó con Moreira cuando fueron a detener a su hijo en el apartamento en el que viven, en la zona de Villa Biarritz. Tras una instancia judicial que tuvo lugar en la tarde de este miércoles, el hombre de 30 años fue imputado. En concreto, fue formalizado por violación de domicilio y violencia doméstica agravada por la violencia patrimonial que ejerció contra su abuelo de 95 años.

Conocida la imputación, Manini se manifestó por primera vez sobre la situación a través de su cuenta de X. “Ante la dolorosa situación familiar, y privada, que nos tocó vivir, agradezco el apoyo que muchos nos dieron”, indicó. “A los que se llenaron de moralina y fueron irónicos, duros y agresivos, les deseo que nunca tengan en su familia un problema similar”, agregó.

El presidente interino de CA, Ignacio Curbelo, dijo a la diaria que no ha logrado “tomar contacto” como autoridad orgánica con el líder del partido. Más allá de eso, apuntó que es “importante” que se tenga en cuenta que se trata de “un tema familiar”, que “en nada afecta al partido”. “Entiendo que, al ser personas públicas, el tema pueda tener interés informativo, pero, por el momento, el partido no ve la necesidad de hacer ninguna aclaración”, subrayó. En la misma línea, agregó que cuando haya alguna “resolución” sobre el caso se estudiará si es necesario o no manifestarse.

Quien fuera la candidata a la vicepresidencia por CA, Lorena Quintana, relató a la diaria que ella se enteró de la situación por la prensa y al mirar los comentarios “no podía creer” con la “liviandad” que se hablaba del tema. “Me enojaron muchísimo los comentarios con la liviandad de burla que se hacían frente a una situación que realmente no conozco, y la gente, me imagino, que tampoco”, reforzó.

“Le escribí a Guido que estaba a las órdenes si precisaba algo y a Irene igual; desconozco de qué se trata y me parece que es algo privado, pero como médica de familia he acompañado a muchas familias que han tenido que denunciar a sus hijos y la verdad es sumamente triste y doloroso”, comentó Quintana. “Entiendo que la política es una cosa y que la familia es otra”, remarcó. “Hay que separar un poco la política en este caso, aunque pareciera imposible”, complementó. “No debemos mezclar, porque esto nadie está libre de vivirlo”, concluyó

Dirigentes del entorno del líder cabildante también comentaron a la diaria que, por el momento, no han logrado entablar contacto con él. “Si es un tema familiar, tendrán que hablar Guido e Irene, no es un tema político, así que no creo que el partido haga nada, porque no tiene que ver con la política”, puntualizó uno de los entrevistados.