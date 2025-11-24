Pasadas las 10.00 de este lunes comenzó la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en la Cámara de Diputados. La ministra fue convocada debido a la situación de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), quien hasta comienzos de este mes ejercía simultáneamente la presidencia del prestador público y cargos en tres mutualistas privadas, a los que renunció recientemente.

El miembro interpelante es el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. Para la oposición —con excepción de Cabildo Abierto, ya que, por ejemplo, el diputado Álvaro Perrone sostuvo que “cuando Danza toma la decisión de dejar lo privado, es un tema laudado”— el motivo central de la comparecencia es el artículo 200 de la Constitución, que establece que los directores de entes autónomos o servicios descentralizados no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”.

Bajo el entendido de que Danza violó ese artículo al mantener cargos en tres mutualistas privadas, la oposición reclama explicaciones de Lustemberg y eventualmente del propio Danza, quien estará presente en la instancia y podría participar si la ministra le cede la palabra.

La antesala de la interpelación también estuvo marcada por debates sobre la anterior gestión del prestador público, entre ellos las compras de ASSE al Círculo Católico, asunto al que en los últimos días se sumaron nuevos elementos.