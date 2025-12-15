Este lunes fue la última sesión del año del directorio de Partido Nacional (PN), que tuvo como tema fundamental el informe que hizo la mesa del directorio tomando como insumo la gira de autocrítica que realizaron en las últimas semanas en cinco regionales de todo el país, en las que participaron más de 1.000 personas en total, según subrayó en conferencia de prensa Álvaro Delgado, presidente del directorio blanco.

Delgado sostuvo que este proceso, a su juicio, es “histórico” por la forma en la que se hace, “que habla de un partido maduro, que analiza lo que pasó pero mira para adelante, con mucha humildad, escuchando”. Resaltó que este proceso tiene una parte “fundamental”, que es el final, “un plan de acción política vinculado a oportunidades de mejora, 2026-2029”. Señaló que la Comisión de Asuntos Políticos del PN quedó encargada desarrollar “un plan de trabajo profesional y político” con algunas líneas de trabajo, que tienen que ver con la mejora en la comunicación y la utilización de nuevas metodologías”, por ejemplo.

Delgado consignó que las líneas de trabajo también irán por el lado de la descentralización, “de escucha y cercanía, para ensanchar la base del partido y vincularse a las organizaciones sociales de todo el país”. Dijo que tienen previsto hacerlo a lo largo de los próximos cuatro años y que el plan se aprobará en las próximas sesiones del directorio.

Consultado por la prensa sobre el contenido de la autocrítica y sobre cuáles son los principales temas que se nombran en el informe como causa de la derrota en las elecciones de 2024, Delgado dijo que son temas “multicausales” y subrayó que en el informe dieron una opinión en base “a escuchar a toda la estructura partidaria en todo el país”.

“Es multicausal, tiene que ver con temas de comunicación, demográficos, un partido que en realidad no pudo, porque el gobierno lo absorbió en gran medida, traccionar gran parte de la adhesión del gobierno. Y en esto no importa hablar de las responsabilidades, porque quien habla fue candidato único del partido, y en los procesos electorales, que son colectivos, cuando se gana, ganamos todos, y cuando el resultado es otro, hay que asumir las responsabilidades, que son varias. Yo soy el primero de la fila”, sostuvo. De todos modos, Delgado señaló que lo que importa, más que las responsabilidades “son las causas”, porque le importa “empezar a volver y volver mejor”. Por último, Delgado señaló que el objetivo de este proceso es “generar ilusión y esperanza, y ser merecedores nuevamente de la confianza de la gente”.