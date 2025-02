El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una resolución en la que instruye a la empresa Fondo Ganadero Pampas a abandonar la promoción del producto Fondo Pampas mediante “publicidad realizada en internet”, en la que se ofrece como un “fondo a invertir”.

La resolución se da un mes luego de que el banco emitiera un comunicado en el que advierte que las empresas “dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera” no se encuentran sujetas a su control, dado su carácter productivo y no financiero, si bien cuenta con la potestad de “verificar que las inversiones fueran efectivamente un contrato ganadero y no un depósito, préstamo individual, fondo de inversión u oferta pública de valores (instrumentos financieros) sin el debido registro del valor y su emisor”.

Tal es el caso de la empresa, que promociona sus servicios en redes sociales como una “inversión segura y rentable en el próspero sector ganadero” bajo el nombre Fondo Ganadero Pampas. “¿Estás pensando en invertir pero no sabés cómo? Contáctanos y te informamos con gusto”, se lee en una publicación en su perfil de Instagram, donde promociona su servicio como “una oportunidad única para hacer crecer tu capital de manera segura y rentable” mediante “inversiones en ganadería de alta calidad”, con “un retorno sólido y estable”.

De igual manera, y según publicita en su sitio web, el servicio comprende “asociaciones 100% productivas” para “productores e inversores” y se sustenta en la cría de ganado mediante feedlot, un sistema intensivo que “lleva a potenciar nuestra capacidad productiva en las mejores tierras de cada país”, razón por la que asegura su “rentabilidad constante en dólares”.

Asimismo, una sección titulada “¿Por qué elegirnos?” afirma que su portfolio comprende “inversiones inteligentes y sin miedos”, con “rentabilidad asegurada” y “tradición y capitalización ganadera”, “conocimiento técnico” y “más de 30 años de experiencia” como puntos fuertes. “Gánele a la inflación en dólares con rentabilidades que sólo se pueden conseguir en la economía real”, enuncia otra página, que contiene un formulario de contacto para posibles inversores que se encuentren interesados en el “cobro de rentas en función de sus necesidades” en modalidad “trimestral, semestral o anual”.

La Superintendencia de Servicios Financieros advierte en la resolución que “no se encuentran empresas registradas ante el BCU” con el nombre Fondo Ganadero Pampas “bajo ninguna forma”, y que sus productos tampoco figuran en el Registro del Mercado de Valores.

También reitera que los fondos de inversión en nuestro país se encuentran regulados por la Ley de Fondos de Inversión, cuyo artículo 1 establece que “deben ser gestionados por una sociedad administradora de fondos”. Estos, según el artículo 5, requieren autorización del BCU para operar en nuestro país, por lo que, al no estar registradas, la empresa y su producto “no están debidamente autorizados” ni tampoco “están sujetos a regulación y control” del banco.

El banco instó a Fondo Ganadero Pampas a cesar “toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de este, a los efectos de ofrecer el producto denominado Fondo Pampas, así como de utilizar el término fondo, fondo de inversión o cualquier terminología similar, salvo que se encuentre dentro de los casos previstos en la Ley 16.774”.