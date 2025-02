En una de las últimas sesiones previas al cambio de autoridades, el directorio del Banco República (BROU) aprobó el jueves 20 de febrero un préstamo por más de 8,5 millones de dólares para la construcción de 165 viviendas en Dolores y Mercedes. El proyecto inmobiliario es impulsado por Constructora Soriano SRL y se vincula al Estado en otras dos dimensiones: forma parte del programa Entre Todos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y se presentó ante el banco estatal con el respaldo de una garantía del Sistema Nacional de Garantías para Empresas (SiGa) para la promoción de viviendas.

El desarrollo inmobiliario tiene, por otra parte, vínculos con actores políticos de Soriano. Uno de ellos es Andrés Centurión, edil de la Junta Departamental y candidato del Partido Colorado a la Intendencia de Soriano en las próximas departamentales de mayo. Según documentación a la que accedió la diaria, Centurión figura como gerente financiero de Constructora Soriano y en nombre de esa empresa firmó varias comunicaciones electrónicas que envió al BROU mientras se tramitaba el préstamo, un proceso que se inició en junio de 2024.

El 12 de diciembre, por ejemplo, Centurión mandó un correo electrónico al BROU con detalles sobre el financiamiento solicitado para la construcción de las 165 viviendas. “La necesidad para esta etapa sería entonces de 8.550.000 dólares, para lo cual se ofrece garantía SiGa por el 50% del crédito y garantías reales (hipoteca de inmuebles) por 5.117.240 dólares”, escribió en esa ocasión. Al final de esa comunicación puede leerse: “Por Constructora Soriano SRL. Andrés Centurión”.

Los desarrollos inmobiliarios de Constructora Soriano que contarán con el apoyo crediticio del BROU son cuatro: Jacarandás del Treinta y Tres (50 viviendas en ese barrio de Mercedes), Entre Todos Construimos Mercedes (50 viviendas), Los Ciruelos Dolores (43 viviendas) y Sueños en Obras Dolores (22 viviendas).

Para llevarlos a cabo, los responsables de Constructora Soriano formaron una sociedad por acciones simplificadas (SAS) para cada uno de estos proyectos. El edil Centurión aparece como dueño del 10% de las acciones en dos de ellas: Jacarandás del Treinta y Tres SAS y Los Ciruelos Dolores SAS. En los informes de la comisión de créditos del BROU se explica que el propio Centurión respondió que no existen contratos de construcción entre Constructora Soriano y cada una de las cuatro SAS porque “no tenía sentido que se firmara por los mismos integrantes en las dos partes”.

La filiación política de Centurión y la presentación de su candidatura, según pudo constatar la diaria, no fueron dimensiones que hayan sido tomadas en cuenta durante la sesión del directorio que aprobó el crédito de 8,5 millones de dólares. La conexión y el monto del crédito; sin embargo, sí llamó la atención entre funcionarios del BROU más interiorizados con la realidad de Soriano, quienes ahora procuran que el asunto se analice nuevamente, con todos estos elementos sobre la mesa.

La versión de Centurión

Centurión lanzó su candidatura a la Intendencia de Soriano el 1° de febrero. Ya había sido candidato en las últimas elecciones departamentales y fue electo edil para este período. En octubre fue candidato a la Cámara de Diputados, sin éxito, y en diciembre de 2024 fue elegido secretario general del Partido Colorado de Soriano.

Consultado por la diaria, Centurión explicó que su vínculo con Constructora Soriano empezó en octubre de 2023, cuando fue contratado para “dar una mano” como asesor financiero en estos proyectos vinculados al programa Entre Todos. El acuerdo establecía, según contó, su participación como accionista minoritario en las SAS, tal como consta en la documentación que analizó la comisión de créditos del BROU. El dirigente colorado contó que las cuatro SAS se abrieron porque el MVOT “exige que sean empresas nuevas” para cada desarrollo inmobiliario. El préstamo de 8,5 millones de dólares del BROU se destinará a cuatro de los 12 desarrollos inmobiliarios que tiene previsto llevar adelante Constructora Soriano, por un monto de 50 millones de dólares, agregó Centurión.

La solicitud de préstamo se presentó ante el BROU en junio de 2024 y demoró “una eternidad”. “Cuando nos presentamos no estaba en mis planes ser candidato a la intendencia. Claramente, no obtuve ningún beneficio en el BROU por ser candidato a intendente. Un tema es mi vínculo laboral y otra cosa es la actividad política”, replicó.

Centurión aclaró que se presentará como candidato en Soriano en un “escenario imposible” para el Partido Colorado y con el único objetivo de “dar una mano a que alguno pueda abrir una lista para la Junta”. “Pero además este tema acá en Soriano lo estoy tratando en silencio. No hay una vinculación del proyecto [inmobiliario] con Andrés Centurión, porque en definitiva yo estoy en una oficina armando la estructura financiera. Yo no uso esto como una plataforma política”, agregó.

El edil reconoció que habló “con gente del BROU”, a la que no quiso identificar, para obtener “guías” sobre “cómo presentar el proyecto”. “He hablado con diferentes autoridades del banco en Mercedes y en Montevideo, pero no me parecería bien nombrar a nadie en particular. Lo que sí digo es que todo se hizo con las autoridades correspondientes y respetando los canales”, contestó. Centurión subrayó que los ediles no tienen “impedimentos legales” para vincularse con el BROU, aunque sí existen obstáculos para establecer vínculos contractuales o comerciales con las intendencias o los municipios. “Yo por ser edil no puedo dejar mi función como empresario y sin un crédito del BROU prácticamente no puedo hacer nada. Además, en este caso mi participación es muy minoritaria”, manifestó.

Otros proyectos de Constructora Soriano

No son los únicos proyectos inmobiliarios de Constructora Soriano que se llevan adelante en el marco del programa Entre Todos y bajo la Ley de Promoción de Viviendas de Interés Social. En noviembre otro responsable de la empresa, Facundo Dudoy, dijo en una nota con Agesor que proyectaban construir 400 viviendas bajo esta modalidad en Soriano (Mercedes, Dolores, Cardona y Palmitas) y estimó que las primeras serían entregadas a sus dueños a fines de 2025. Estos desarrollos inmobiliarios, aseguró Dudoy, se iniciaron en agosto de 2022.

En una crónica anterior de Agesor, de octubre de 2023, aparecen detalles de una conferencia que organizó Constructora Soriano en el hotel Rambla, de Mercedes, para presentar oficialmente el arranque de su plan de obras en el marco del programa Entre Todos. A esa presentación, según el medio, concurrieron el intendente Guillermo Besozzi, la directora de Arquitectura de la comuna, María Celia Barreiro, y Centurión.