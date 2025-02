Mario Lubetkin es hijo de inmigrantes. Su padre tenía ciudadanía lituana pero era ucraniano, y llegó a Uruguay con siete u ocho años, mientras que su madre era lituana y llegó con su familia de muy chiquita, tras un período viviendo en Brasil. Sus padres son de origen judío “pero con una visión progresista” y su infancia fue sobre la calle Monte Caseros, en La Blanqueada. Aunque sus padres no tenían un perfil particularmente politizado, con 11 años los acompañó al acto del Frente Amplio del 26 de marzo de 1971.

Fue a la escuela del barrio, la 88, sobre la calle Estero Bellaco, y al liceo Dámaso, aunque tuvo que interrumpir sus estudios. En un contexto en el que los comités de base de la izquierda se reproducían en las esquinas, comenzó a militar con amigos del barrio en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC).

A los 13 años se tuvo que ir de su casa y en 1974, con 14 años, fue detenido mientras hacía una volanteada en la puerta del liceo 14, de 8 de Octubre y Propios. “Los primeros maltratos me los hicieron en la seccional policial del puerto, y me procesaron en un juzgado que había en la Ciudad Vieja. Me acuerdo de que la celda era la caja fuerte de un banco”. Luego fue detenido por cerca de un mes en el instituto Álvarez Cortés, del Consejo del Niño, que fue centro de reclusión de adolescentes entre 1969 y 1977, que recuerda como un lugar “horrible” y donde estaba con presos comunes.

Su segunda detención fue en 1975, cuando lo agarraron en una redada en la plaza Libertad y estuvo un par de días en la Jefatura. Al salir no podía volver a su casa, iba cambiando de vivienda y durmió varios días al aire libre en una obra en construcción. Así, en 1976 su padre lo llevó a Buenos Aires, donde se quedó viviendo con un amigo en el cuarto de una casa. Trabajaban de noche en una fábrica de plástico, pero llegó también el golpe de Estado en Argentina y, como no tenía documentos, tenía que irse.

Después de tres o cuatro meses en el país vecino, pidió en la embajada de Italia en Buenos Aires para salir rumbo a Roma, donde vivía su hermano. El embajador italiano “fue muy poco receptivo” (“no dejaba que nadie entrara por miedo a que se asilara adentro”) y vivió dos ocasiones en las que casi lo detienen.

Una de esas veces fue afuera de la embajada, mientras esperaba noticias de los papeles sin poder entrar, cuando se detiene en la calle un Ford Falcon “con cinco gorilas que salieron a la plaza frente a la embajada y me dijeron ‘vení con nosotros’. Y estaba por entrar en el auto cuando uno de esos protectores que tengo salió a una terraza de la embajada, una secretaria sería, y dijo: ‘Ese está con nosotros’. Ellos se paralizaron, se fueron y me dejaron en la plaza”.

Aunque no tenía documentos y todavía era menor de edad, a través de contactos logró que el grupo chileno Inti Illimani hiciera gestiones con el viceministro de Relaciones Exteriores de Italia, Gilberto Bonalumi, que gestionó ante el embajador italiano en Buenos Aires que le diera el documento. El pasaje de Aerolíneas Argentinas lo consiguió a través del alto comisionado para las Naciones Unidas, con funcionarios que lo acompañaron hasta dentro del avión.

El peso de Italia

En setiembre de 1976 llegó a Italia, donde vivió con su hermano y culminó parte de sus estudios. “Trabajé y sobre todo activé mucho contra la dictadura, junto a tantos exiliados”. Cuando ya estaba instalado en Roma, el Ejército entró a la casa de sus padres en La Blanqueada por tercera vez a buscarlo.

“Italia incide mucho en mí; incide mucho desde el punto de vista de la cultura democrática. Fue uno de los momentos más altos de la cultura democrática italiana, en lo cual se combinaba mi cultura uruguaya con la cultura de un país que era muy fuerte, de referencia democrática a nivel internacional y en Europa”. En 1983 empieza a intentar volver a Uruguay, pero la embajada le negaba el pasaporte uruguayo.

Allí vuelve a acudir a contactos en el ámbito de la cultura. “Inventé dos visitas de grandes hombres de la cultura italiana para ver si podía entrar con ellos. La primera fue en setiembre de 1983, cuando convencí a Gian Maria Volonté, que fue uno de los actores más importantes del cine italiano, para que viniera a esta América Latina, que él no conocía, y viniera a Uruguay, Argentina y Brasil; yo vendría con él y con eso iba a poder entrar. Pero ahí me volvieron a rechazar el pasaporte”.

“Yo pensaba que en función de mi historia, que no era una historia pesada, como la de tanta gente, iba a tener margen. En verdad no lo tuve en setiembre, pero vino Gian Maria Volonté. Y fue un momento de cultura democrática; fue todo en el Circular, porque El Galpón creo que estaba cerrado en ese momento. Y, como soy muy testarudo, en diciembre me hice una segunda visita, de dos grandes directores de cine, Paolo y Vittorio Taviani, los de Padre Padrone, entre otras grandísimas películas. Ahí me dan el pasaporte y entro con ellos. Todo el evento lo organizó Cinemateca; Manuel Martínez Carril fue uno de los cómplices para que pudiera entrar. Y estuve unos cinco días acá e hicimos la gira después por Argentina y Brasil. Me fui para Italia y ya volví definitivamente para Uruguay en abril del 84”.

Cuando volvió inicialmente retomó su militancia política en el Partido Comunista, pero unos años después se alejó por su trabajo. En Roma había trabajado en la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) y cuando volvió a Uruguay fue corresponsal desde aquí. “Me desplacé más hacia el mundo periodístico, de manera autodidacta, porque no había facultades de comunicación”. Con los años, ya alejado de la actividad política, fue director de la oficina de IPS en Uruguay; luego fue director para América Latina de la agencia y en 2002 le ofrecieron ser director mundial de IPS, para lo que nuevamente se fue a Roma a dirigir la agencia por más de una década.

A partir de allí su periplo es más conocido y figura en los currículums. En 2014 iniciaría una carrera en la FAO, primero como director de Comunicaciones a nivel mundial, luego como jefe de Gabinete, con dos directores generales diferentes, hasta que, en 2022, fue nombrado director de la FAO para América Latina y el Caribe y se instaló en Chile. Allí vivió hasta que, el 13 de diciembre de 2024, el día de su cumpleaños, Yamandú Orsi le ofreció ser el futuro canciller.

Lubetkin asegura que durante estos últimos 20 años fuera de Uruguay “no me desconecté nunca”. Venía una o dos veces por año y, en lo que podía, colaboró con los diferentes gobiernos desde sus distintos roles. “Mi ayuda fue a todo Uruguay, lo decía el presidente [Julio María] Sanguinetti cuando fue a Roma y le organicé la conferencia de prensa, lo decía el presidente [Luis Alberto] Lacalle, naturalmente Tabaré [Vázquez] y naturalmente el presidente [José] Mujica”, contó.