Una encuesta de la consultora Cifra que circula entre dirigentes políticos, a la que tuvo acceso la diaria, lanzó que 46% de los encuestados votarían al candidato único del Frente Amplio (FA) Francisco Legnani en las elecciones departamentales del 11 de mayo, y 39% lo haría por el lema Coalición Republicana, que reúne, en este caso, a dirigentes del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC).

A la interna de la Coalición Republicana, 14% votaría a Sebastián Andújar (PN), 12% a Walter Cervini (PC) y 9% a Alfonso Lereté (PN), y 4% acompañaría a la Coalición, pero votaría a otro candidato o no sabe a quién. Por otro lado, 15% respondió que votaría a cualquier otro candidato o no sabe.

Entre quienes votaron a Yamandú Orsi y Carolina Cosse en noviembre, 77% votaría al FA, 12% no sabe y 11% a la Coalición Republicana (4% por Andújar, 3% por Cervini, 2% por Andújar, 2% no sabe).

Si se desagrega entre los que votaron a Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, 80% votaría a la Coalición (28% por Andújar, 26% por Cervini, 20% por Lereté y 6% otro o no sabe), 13% votaría a otro o no sabe y 7% acompañaría al FA.

Por otro lado, quienes votaron a otro candidato, no dicen a quién votaron o no lo hicieron en noviembre, 54% votaría a otro candidato o no sabe, 24% lo haría por la Coalición Republicana (12% por Cervini, 7% por otro o no sabe, 3% por Andújar y 2% por Lereté) y 22% por el FA.

A su vez, Cifra consultó a los encuestados acerca de su opinión sobre quién ganará la elección. En ese sentido, 72% consideró que el FA triunfará (44% cree que lo hará Legnani y 28% “alguno” del FA), 20% cree que lo hará otro o no sabe y 8% considera que lo hará algún candidato de la Coalición.

Entre los votantes de Orsi en noviembre, 53% cree que ganará Legnani, 29% que lo hará alguien del FA, 16% otro o no sabe y 2% la Coalición. Entre quienes votaron a Delgado, 35% de ellos estima que ganará Legnani, 26% algún candidato del FA, 22% otro o no sabe y 17% la Coalición.

En tanto, entre quienes votaron a otro candidato, no dicen a quien votaron o no lo hicieron en noviembre, 30% considera que ganará Legnani, 33% que lo hará algún candidato del FA, 35% otro o no sabe y 2%, la Coalición Republicana.