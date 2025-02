Con la presencia del presidente electo Yamandú Orsi, el ministro de Trabajo y Seguridad Social designado, Juan Castillo, presentó el miércoles al equipo que dirigirá el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) desde el 1° de marzo. Además de Castillo, en la subsecretaría estará Hugo Barretto, quien ya había sido presentado, y en la dirección nacional de Secretaría estará Laura Bajac, doctora en Derecho y Ciencias Sociales.

Castillo dijo en rueda de prensa que el MTSS está “formando un gran equipo”, que es “multidisciplinario” y tiene una conjunción entre “experiencia” y la participación de “jóvenes que están iniciando su trabajo”.

El próximo jerarca comentó declaraciones que hizo el miércoles el futuro jerarca de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien en una entrevista con En perspectiva dijo que el equipo que asumirá esa cartera está trabajando en la elaboración de una propuesta para “desindexar” los salarios para “apuntar a niveles más bajos de inflación”.

El designado ministro de Trabajo y Seguridad Social dijo que no ha hablado con Oddone de este punto, pero marcó que “seguramente, si lo dijo, es porque lo vamos a hacer”. “En principio vamos a ver cuál es el planteo, no es nuestra orientación hasta ahora, pero lo quiero conversar con él”, comentó y aseguró que ha venido trabajando con el economista en la elaboración de “algunos ejes” para trabajar sobre la seguridad social.

Castillo también comentó la situación de varias empresas frigoríficas y de otros sectores de actividad, que están en conflicto o parando sus actividades, cerrando y enviando a sus trabajadores al seguro de paro. En esa dirección, señaló que está “deseando” que llegue el 1° de marzo para asumir.

“Mientras tanto, el mundo no para, tampoco paran las relaciones laborales, y ocurren situaciones de las que no hubiésemos querido escuchar. Lo que más impacta es que haya compatriotas nuestros que queden desempleados de la noche a la mañana; eso siempre es un impacto, es doloroso, a nadie le gusta. A ningún gobierno le agrada”, dijo y aseguró que están trabajando en un “paquete de medidas” que “transmita garantías para los empleadores y los trabajadores”.

Sobre la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de denegar la invitación a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela a la asunción de Yamandú Orsi. “Tenemos la opinión de que a veces no se han percatado y no se han dado cuenta de que las invitaciones se hacen para el gobierno que se instala, no para el que se va. El que se va, se va, perdió. Lo que estábamos preparando nosotros es invitar a todos aquellos estados, a todos aquellos gobernantes de los países con los que se tiene relación. Esa era la característica que hizo el gobierno”, puntualizó.

También fue consultado sobre el paro general del PIT-CNT, que se realizará el jueves. Castillo dijo que no le corresponde “juzgar lo que hace otra organización”. “Cuando yo estaba en el movimiento sindical, a mí no me gustaba que otros actores se metieran en las decisiones que tienen que tomar soberanamente los trabajadores y las trabajadoras. Lo han resuelto ellos, tienen su plataforma y sus razones para hacerlo. Por lo tanto, en un país democrático, también tienen derecho”.

El equipo de Trabajo

La Dirección Nacional de Trabajo será liderada por Marcela Barrios, socióloga con formación en políticas públicas y género, quien ha trabajado en negociación colectiva. En la subdirección de esta área asumirá Álvaro Inchauspe, contador público con experiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Instituto Uruguay XXI.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Empleo estará bajo la conducción de Federico Araya, economista con especialización en mercado de trabajo, desigualdad y pobreza, mientras que la subdirección será ocupada por Mariana Chiquiar, economista y doctoranda en Desarrollo Territorial, con una trayectoria en políticas de empleo vinculadas al sector productivo y la gestión de proyectos sociolaborales.

En materia de inspección laboral, Luis Puig, exdiputado por el Partido por la Victoria del Pueblo y dirigente sindical, asume el cargo de inspector general de Trabajo y Seguridad Social. Acompañándolo en la subdirección estará Andrea Bouret, ingeniera tecnóloga prevencionista, quien ha trabajado durante más de una década en la Inspección General del MTSS, con especialización en seguridad y salud laboral.

La Dirección Nacional de Coordinación del Interior será encabezada por Darío Mendiondo, con experiencia en formación sindical y negociación colectiva. La Dirección Nacional de Seguridad Social quedará en manos de Leonardo Di Domenico, ingeniero agrónomo con especialización en Finanzas y con una carrera en el Banco República, donde se desempeñó como coordinador de evaluación agronómica.

El Banco de Previsión Social lo presidirá Jimena Pardo, economista con experiencia en planificación de sistemas de pensiones y fondos de previsión. La vicepresidencia estará a cargo de Rosario Oiz, abogada y escribana con especialización en Derecho de la Seguridad Social. Junto a ellas, Ana Clara Bousses, técnica asesora en Relaciones Laborales, y Ariel Ferrari, exdirigente sindical con experiencia en representación de jubilados y pensionistas, integrarán el directorio.

En el Instituto Nacional del Cooperativismo, la presidencia recaerá en Graciela Fernández, especialista en economía social con experiencia en el ámbito cooperativo. La vicepresidencia será ocupada por Flavia Carreto, socióloga con trayectoria en políticas de desarrollo cooperativo, y la dirección será asumida por Marisol Fuentes.

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional tendrá como director general a Miguel Venturiello, docente de UTU y especialista en formación técnica. En la dirección lo acompañarán Juan Andrés Roballo, abogado con una carrera en gestión pública y exprosecretario de la Presidencia durante la segunda gestión de Tabaré Vázquez, y Gabriel Chouhy, PhD en Sociología, con experiencia internacional en investigación sobre educación y mercado laboral.

Además, Leonardo Batalla asumirá como asesor del ministro y será el responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación, área en la que tiene una vasta trayectoria como politólogo con formación en geopolítica y economía política. La comunicación institucional del MTSS quedará bajo la responsabilidad de Florencia Quijano, licenciada en Comunicación con experiencia en el ministerio y en la Intendencia de Canelones.