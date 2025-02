El Frente Amplio (FA) definió este miércoles la lista de suplentes para cada uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo (IM). Tras haber definido los tres nombres con los que competirán en mayo, los frenteamplistas acordaron la sus respectivos suplentes: Silvana Pissano, que era precandidata y se bajó antes del plenario del pasado lunes, será suplente en las tres candidaturas, mientras que el Partido Socialista (PS) definió no impulsar nombres a la suplencia.

El plenario departamental llegó a esta resolución sin demasiados sobresaltos. Luego de que en la instancia del lunes se definiera que no iba a impulsarse una lista de suplentes calcada para cada uno de los candidatos, el PS -que impulsó a Juan Ceretta, pero que no reunió los votos necesarios para ser considerado- definió que no presentaría ningún nombre para las suplencias.

El PS basó su decisión en el rechazo que hubo a su propuesta de que hubiera una única lista de suplentes. “Como eso salió de forma negativa, y el PS por lo menos a priori no apoya a ningún candidato [de los que finalmente quedaron en competencia], no corresponde nuestra participación” en la lista de suplentes, dijo a la diaria una fuente socialista.

De los tres candidatos, sólo Salvador Schelotto -promovido por la Vertiente Artiguista- le ofreció al PS un lugar en su lista de suplentes. Desde el Partido Comunista del Uruguay (PCU) señalaron a este medio que no incluyeron al PS entre la lista de las suplencias en el entendido de que trabajan “sobre la base de los sectores que trabajaron para la candidatura” de Verónica Piñeiro.

Fuentes del PCU señalaron a la diaria que hubo negociaciones con el PS para “incorporarlos” a la propuesta de Piñeiro, pero que no hubo avances y finalmente los socialistas definieron impulsar la candidatura de Ceretta. Desde Seregnistas señalaron a este medio que hubo “diálogo” con el PS, pero que, con el acuerdo de Pissano, no hubo mucho margen para incorporar otros nombres más allá de aquellos propuestos por los sectores que apoyaron a Bergara.

La propuesta para que Pissano fuera suplente en las tres candidaturas fue presentada por Seregnistas y la Vertiente, y compartida por el PCU. La intención también era que hubiera una suplencia compartida de un representante de las bases, pero no se alcanzó un nombre y finalmente Pissano ocupó ese lugar. Votada en el plenario de este miércoles, la iniciativa fue aprobada por aclamación y la actual alcaldesa del Municipio B será la cuarta suplente en cada una de las propuestas electorales.

Piñeiro llevará como primer suplente al actual director de Desarrollo Económico de la IM, Gustavo Cabrera (Partido Comunista); en segundo lugar estará la diputada electa y exdirectora de Cultura de la IM María Inés Obaldía (La Amplia); tercera a la exdirectora de Turismo de la IM Elizabeth Villaba (Nuevo Espacio); y cuarta a Pissano.

Schelotto, en tanto, llevará como primer nombre al exsubsecretario de Salud Pública Miguel Fernández Galeano; como segundo a Mario Zelarayan, quien fue el médico personal de Tabaré Vázquez; a Victoria González, dirigente de la Vertiente Artiguista y exmiembro de la Junta Nacional de Drogas como tercera; y Pissano.

La Vertiente, además de estos nombres, manejó al de la actual presidenta de la Comisión de Género del Frente Amplio, Patricia González, pero esto no prosperó y la VA bajó su participación en la lista de suplentes. Desde el PCU se señaló en diálogo con este medio que González había “trabajado” para la candidatura de Piñeiro.

Por su parte, Bergara llevará en primer lugar a Justo Onandi (MPP), actual director de Movilidad de la comuna capitalina, y en segundo y tercer lugar a los ediles departamentales Claudio Visillac (Seregnistas) y Fiorella Buzeta (El Abrazo), además de Pissano.

De esta forma, el FA cierra una negociación por las candidaturas a la IM que comenzó apenas Yamandú Orsi, el próximo presidente, ganó el balotaje en noviembre del año pasado y que duró hasta el último instante. Las idas y vueltas en la discusión llevaron a que los sectores no se pusieran de acuerdo en las candidaturas; ante la normativa que exige sólo tres, finalmente fueron cinco las que entraron el lunes al Plenario: Pissano acordó y bajó su postulación, mientras que Cerretta no alcanzó el tercio para poder ser ni siquiera considerado.

Los candidatos y sus suplentes deberán ser proclamados el viernes en la Convención Departamental.