La crisis habitacional está en la agenda. Su abordaje es un desafío para el nuevo gobierno y una demanda histórica del movimiento popular. Con la conformación de la plataforma de trabajo La Vivienda en Diálogo, que surge en la órbita de la Universidad de la República (Udelar), “a partir de un proyecto de desarrollo que nuclea a docentes y organizaciones de la sociedad civil”, se busca poner en perspectiva las preocupaciones de la sociedad civil organizada y la academia, según destacó el presidente de Fucvam -que integra el equipo multidisciplinario-, Enrique Cal, en diálogo con Habitar.

En esa línea, esta plataforma de trabajo “convoca a las organizaciones sociales en la coyuntura de un cambio de gobierno”, así como a “la posibilidad de instalar la temática de vivienda otra vez en la agenda pública [...], donde el hecho más significativo es la convocatoria a la Coavi [Comisión Asesora de Vivienda]”. Por otra parte, el presidente de la organización destacó que el 0,4% del producto interno bruto (PIB) destinado a vivienda es “absolutamente insuficiente” para atender las demandas en esta materia.

Generar diálogo

Florencia Castelló es socióloga egresada de la Udelar e integrante del Espacio de Formación Integral relacionado con el cooperativismo de vivienda interdisciplinaria donde surgió la plataforma. Junto con Humberto Aguilera, de la organización Ni Todo Está Perdido (Nitep), en diálogo con Habitar, profundizaron sobre los actuales desafíos en materia de vivienda, con acciones y propuestas para paliar la situación de vulnerabilidad social de personas con menores ingresos, además de una puesta a punto de la plataforma La Vivienda en Diálogo, que nuclea a unas 26 organizaciones sociales y de la que Nitep forma parte.

¿Cuáles son los objetivos de este proyecto?

Florencia Castelló (FC): Generar un consenso social, un espacio de diálogo, difundir y divulgar la temática y promover la convocatoria de la Coavi en el proceso de elaboración de los planes quinquenales de vivienda. A partir de la ley de vivienda del 68, se crea esta figura que se convoca desde 2005. La intención es que se vuelva a convocar en este gobierno, que por lo que ha manifestado hasta el momento tiene voluntad de que pase.

¿No se había convocado en el gobierno anterior?

FC: Se convocó informalmente por mail, también en la pandemia, y no hubo una participación que fluyera. Algunas organizaciones eligieron hacer aportes de esa forma y otras no. Entonces aspiramos a que se convoque de una forma ampliada.

El 7 de marzo asumió la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y en su asunción puso foco en que iba a hablar con todos los sectores que no fueron escuchados: ¿Tuvieron una instancia de intercambio con autoridades del gobierno y de este ministerio? Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la plataforma es tener participación en la Coavi para elaborar el presupuesto quinquenal.

FC: En febrero mandamos una nota presentando el espacio y pidiendo una instancia de reunión. Y ya tenemos fecha agendada para el miércoles 19 de marzo con las nuevas autoridades del ministerio. La idea es presentar el espacio en ese lugar, plantear algunos acuerdos colectivos justo a partir de la plataforma que tenemos, e informarnos, consultar cómo están pensando la participación, la convocatoria de la Coavi y qué mecanismos se están evaluando para eso.

Según el presidente de Fucvam, Enrique Cal, el presupuesto actual destinado a vivienda es “insuficiente”, ¿cuánto debería destinarse?

FC: El consenso al que llegamos es el 2% de la masa salarial del país.

¿Cómo es que surge el diálogo desde la Udelar hacia el resto de las organizaciones que integran esta plataforma de trabajo?

FC: Se hace primero un mapeo, o sea, se busca cuáles son las organizaciones y se hace una convocatoria muy amplia. Y a partir de ahí vienen las organizaciones.

Humberto Aguilera (HA): Nace como un plenario. Al primer plenario van un montón de organizaciones. De ahí creo que nos quedamos algunas. Otras decidieron no seguir participando. Respondiendo a la pregunta de cómo sale esta sinergia, pues porque todas las organizaciones pensamos siempre en la vivienda, de lo que hacemos como colectivos o como organizaciones. Es decir, pensamos en la vivienda como un servicio integral, no como darte una vivienda y vete a mirar a ver si la gallina puso huevos. Eso no funciona así. De hecho, veníamos conversando un poco de esto, de que hay que buscar siempre algo integral. No se puede pensar en la vivienda como un techo y absolutamente nada más. Si tenés un problema de salud mental, tenés también que tener una buena asesoría con los profesionales de salud mental. Si ya terminaste en la calle por una situación de consumo, tenés que tener un acompañamiento para el consumo. Es todo esto. Porque sostener una vivienda no es nada fácil.

FC: No es sólo la vivienda en sí, sino el hábitat. Por eso hablamos de organizaciones vinculadas a la vivienda y al hábitat. También desde ahí van las propuestas.

Bajar a tierra

¿Cuáles son las preocupaciones que tienen desde la plataforma en el tema de la vivienda y las prioridades en ese sentido?

FC: No hay certezas de cuál va a ser la inversión pública o cómo se va a destinar, cómo se va a distribuir. La atención a la precariedad habitacional, que es una cosa que hablábamos ahora también en el camino con Humberto, no sólo a la precariedad que está concentrada, que es lo que conocemos como asentamientos irregulares, sino la precariedad dispersa, que también está inserta en la trama urbana. Un tema que también ponemos sobre la mesa es el de las pensiones, de regularlas y que estén asegurados los derechos de las personas que allí habitan. Creo que lo que tiene que ver con el acceso al suelo residencial, la gestión del stock construido, o sea, todo apunta también a las viviendas que están vacías. Y a poder generar otro tipo de soluciones. Actualmente a lo que estamos apuntando es poder profundizar en todas estas propuestas que hicimos, darles otro sustento.

Entonces dividimos el trabajo en ejes. Los ejes no tienen la intención de que quede separado, de que cada eje sea un compartimento, porque en realidad están conectados, pero lo pensamos así para disgregarlo y poder trabajar en profundidad. Estamos trabajando en financiamiento, en las dimensiones de la precariedad, el acceso al suelo, la revisión, la innovación y el seguimiento de políticas habitacionales, que es un cuarto eje, y uno transversal de adecuación y normativa. La idea es seguir generando diálogo, acuerdos y concretar estas propuestas.