El candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana Martín Lema se refirió este martes a la controversia surgida en las últimas horas desde que se supo que el abogado Pablo Donnángelo, tercero en la línea de suplentes de la lista de la Coalición Republicana, es uno de los defensores de la familia Basso en la causa de Conexión Ganadera.

“Me tomó por sorpresa”, afirmó Lema, entrevistado por el programa 8 AM de Canal 4. El candidato nacionalista indicó que Donnángelo fue proclamado, como los candidatos y el resto de los suplentes de la Coalición Republicana, en la convención que se realizó el 6 de febrero, donde “quedaron firmes” los nombres. Lema dijo que el abogado tomó el caso luego de esa fecha, por lo que aunque hubiera querido “no había forma de sustituirlo”.

El candidato señaló que Donnángelo aparece en la lista luego de Matilde Antía y Juan Pablo López, y que se incorporó a propuesta del Partido Independiente. “Ante no poder hacer nada desde el punto de vista formal, yo lo que expresé es que estoy del lado de los damnificados”, afirmó el candidato.

Consultado sobre si entiende que Donnángelo debería dejar la defensa de la familia de Gustavo Basso, Lema dijo que es “un tema profesional”, pero que si él “tuviera que actuar, no estaría en los dos lugares”, aunque aclaró que no es lo mismo ser político que abogado. “Está en el ejercicio de su profesión, si fuera yo, que me dedico a la actividad política y estoy en determinado lugar, tomaría una posición, pero yo respeto lo que decida hacer cada profesional porque es una decisión profesional que ha tomado en su momento”, reflexionó.