Este viernes se reunirá en sesión extraordinaria el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) para reiterar el gasto por la compra de la estancia María Dolores, en Florida, que este miércoles fue observada por parte del Tribunal de Cuentas (TC), con los votos de los ministros designados por el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC).

La resolución mayoritaria alega que el artículo 836 de la Ley 18.719 (ley de presupuesto de 2010) autoriza al INC a adquirir inmuebles rurales destinados a planes de colonización “de forma directa”, por “resolución fundada adoptada por mayoría especial de cuatro votos conformes de sus directores”. Por lo tanto, en este caso, entienden que se trató de un “procedimiento de compra directa” y al no existir “un procedimiento competitivo de derecho público”, la contratación incumple las normas mencionadas porque no alcanzó el cuórum legal requerido (votaron a favor de la compra tres miembros, y no cuatro).

Según informó El Observador y confirmó la diaria, el directorio del INC pretende no dar lugar a la observación del TC y está dispuesto a reiterar la compra del campo de 4.404 hectáreas, destinado a la lechería.

La compra generó polémica entre el oficialismo y la oposición desde el primer momento, e incluso provocó la renuncia del presidente del INC, Eduardo Viera, cuestionado por la incompatibilidad entre su cargo y su condición de colono. A comienzos de junio, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado recibió al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y al subsecretario Matías Carámbula; sin embargo, no se llegó a un entendimiento en torno a la compra.

El senador del PN Sebastián Da Silva, uno de los principales opositores a la adquisición, adelantó el miércoles, tras conocerse la observación del TC, que, de continuar con el proceso de compra, propondrá a la bancada de la coalición la interpelación de Fratti. Sería la primera interpelación en este período de gobierno.

Por su parte, el senador del Frente Amplio Anibal Pereyra, entrevistado por radio Oriental, confirmó la intención del organismo de seguir con el procedimiento, ya que “hay fundamentos sobrados”, señaló. “Desde el primer momento que se toma esta decisión, hay una intención clara política de desvirtuar la compra e instalar argumentos”, sostuvo y mencionó la polémica en torno al presidente Viera. Pereyra señaló que la compra está enmarcada entre las prioridades del gobierno para el quinquenio, de “adquirir más tierras para poder seguir desarrollando y fortalecer políticas que son necesarias para el país”.