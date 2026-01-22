Este jueves fue el turno del titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, de comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento. A instancias del senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva, las autoridades del MGAP fueron convocadas para informar sobre la destitución de seis directores departamentales de San José, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro y Maldonado.

Sobre las 13.00, tras una introducción en la que reprochó a los legisladores oficialistas no haber ampliado el motivo de la convocatoria para tratar la situación de la sequía y las acciones del MGAP –lo que generó un breve cruce con la presidenta de la comisión, la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, por desviarse del asunto de la convocatoria–, Da Silva arribó a la decisión del MGAP de cesar en sus funciones a los directores departamentales, tomada, según el senador, con “alevosía”, “entre los pan dulces y los budines ingleses”, por Fratti.

“En Maldonado hay una directora cesada y es el huracán del infierno, donde está la sequía”, aseveró el senador nacionalista, al señalar que los directores destituidos estuvieron “atravesando la peor tragedia climática que vivió Uruguay en los últimos 100 años”. Da Silva sostuvo que los jerarcas fueron seleccionados en un llamado al que se presentaron más de 900 personas en 2020 y que “los destituyeron sin hacer una sola evaluación de desempeño”.

“El campo no se politiza”, afirmó Da Silva, al acusar al ministerio de “meter un puntero político” en las direcciones departamentales. En ese sentido, infirió que, en Maldonado, para cumplir con “compromisos políticos” con el exintendente Óscar de los Santos, la intención del ministro sería designar al excandidato a alcalde de San Carlos por el FA Julio César Pereira.

“Desaprovechar ese know how, esa sabiduría, por compromisos políticos, cuando hay un mundo de cargos para politizar”, es, para Da Silva, “un grosero error que nos divide”. En ese marco, consultó a la delegación del MGAP –compuesta por Fratti; el subsecretario, Matías Carámbula; la directora general, Cecilia Riera, y el exdirector de Descentralización Ricardo Teixeira– por qué se cesó a los directores, si existe algún compromiso político y cuáles serán los perfiles de los nuevos jerarcas.

El senador también cuestionó que hay un “limbo” en el MGAP ante la renuncia de Teixeira, mientras “el ministerio degüella a seis directores” y en momentos de sequía.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado (PC) Carlos Rydström hizo uso de los 15 minutos adicionales de exposición inicial y consultó a las autoridades por qué se decidió cesar, entre todos, a los seis directores, si existen evaluaciones sobre su desempeño y si alguno de ellos cometió faltas reiteradas. Además, preguntó por qué no se priorizó cubrir los cargos de los directores departamentales de Rivera y Cerro Largo, quienes renunciaron.

“En política, el que se precipita se precipita”

Fratti no dejó pasar algunas de las acusaciones del miembro convocante, como que, estando en Maldonado, en lugar de reunirse con la directora departamental, “a los únicos a los que les preguntó fue a los jugadores de polo”. El ministro respondió que visitó ese departamento junto con el presidente de la República para “estar presente en una inversión que se está realizando en Maldonado, que anda en los 30 millones de dólares, y nos pareció importante respaldar ese tipo de actividades”.

Por otro lado, Fratti aclaró que la renuncia del exdirector de Descentralización se debió a un problema de salud. “Ricardo Teixeira no se va del ministerio ni renuncia al cargo por cobarde”, aseveró el ministro, y apuntó que “es muy jodido acusar a la gente sin fundamento y decir que se fue porque estaba brava la cosa”. La razón de la renuncia valió la aclaración del diputado nacionalista Sebastián Andújar, quien afirmó que no se estaba en conocimiento del motivo de la renuncia. Da Silva, no obstante, puntualizó que “cualquiera que esté en un cargo de confianza es pasible de que su nombre ande por ahí, y uno no es dueño de saber lo que le pasa a la gente o no”.

Respecto del motivo de la convocatoria, Fratti lo calificó con una de las máximas de la política uruguaya –que atribuyó al expresidente Jorge Batlle–: “En política, el que se precipita se precipita”. “Nos estamos precipitando, porque acá se ha hablado de despidos que no hubo. Y si no, que alguien me muestre una carta del Ministerio de Ganadería destituyendo a alguien: no existe, porque no está”, afirmó el titular del MGAP.

El ministro señaló que “lo que se hizo fue avisarles a algunos funcionarios que, en el futuro, cuando se designaran [los directores] como marca la ley, podían no ser tomados en cuenta”. “Se les avisó con tres o cuatro meses de antelación que no se los tomaría en cuenta para un nuevo contrato, por una cuestión que me parece lógica de no enterarte de un día para el otro”, dijo.

Los contratos de los directores finalizaron el 28 de febrero de 2025, con el fin del gobierno anterior, explicó Teixeira. Según el artículo 124 de la Ley 19.670, los funcionarios deben permanecer en sus funciones “hasta tanto se designen los nuevos titulares”. Fratti apuntó que, “si hay alguna cosa para acusarnos, es la demora en estas decisiones”, en referencia a las nuevas designaciones.

Sobre una de las consultas remitidas, Teixeira respondió que la cartera no tiene “ninguna evaluación por escrito” y argumentó que eso no les corresponde, “porque el contrato lo firmaron con el gobierno anterior”. Fratti señaló que se está “recibiendo información de personas y de gremiales agropecuarias sobre las personas estas, que les dijimos que no íbamos a renovar, por eso no hay nada escrito ni nada resuelto”.

Por su parte, Riera sostuvo que “no es obligación” la selección de los directores mediante un llamado a concurso. “Hoy, si el ministro dice: ‘Bueno, estos otros directores departamentales, que no están dentro de los seis, quiero mantenerlos porque han demostrado su idoneidad’, ¿qué hace ahí? ¿Llama a concurso de vuelta? No, designa directamente por la idoneidad y hace un nuevo contrato”, señaló la directora general, remitiéndose al artículo 297 de la Ley 19.355, que faculta al MGAP a “contratar 19 directores departamentales, los que deberán acreditar idoneidad suficiente de acuerdo a las tareas a desempeñar”.