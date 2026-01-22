Este jueves fue el turno del titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, de comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento. A instancias del senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva, las autoridades del MGAP fueron convocadas para informar sobre la destitución de seis directores departamentales de San José, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro y Maldonado.

Tras una introducción en la que reprochó a los legisladores oficialistas no haber ampliado el motivo de la convocatoria para tratar la situación de la sequía y las acciones del MGAP –lo que generó un breve cruce con la presidenta de la comisión, la senadora del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz, por desviarse del asunto de la convocatoria–, Da Silva arribó a la decisión del MGAP de cesar en sus funciones a los directores departamentales, tomada, según Da Silva, con “alevosía”, “entre los pan dulces y los budines ingleses”, por Fratti.

“En Maldonado hay una directora cesada y es el huracán del infierno, donde está la sequía”, aseveró el senador nacionalista, al señalar que los directores destituidos estuvieron “atravesando la peor tragedia climática que vivió Uruguay en los últimos 100 años”. Da Silva sostuvo que los jerarcas fueron seleccionados en un llamado al que se presentaron más de 900 personas en 2020 y que “los destituyeron sin hacer una sola evaluación de desempeño”.

“El campo no se politiza”, afirmó Da Silva, al acusar al ministerio de “meter un puntero político” en las direcciones departamentales. En ese sentido, infirió que en Maldonado la intención del ministro sería designar a un excandidato a alcalde por el FA, para cumplir con “compromisos políticos” con el exintendente del departamento esteño Óscar de los Santos.

“Desaprovechar ese know how, esa sabiduría, por compromisos políticos, cuando hay un mundo de cargos para politizar”, es, para Da Silva, “un grosero error que nos divide”. En ese marco, consultó a la delegación del MGAP –compuesta por Fratti; el subsecretario, Matías Carambula; la directora general, Cecilia Riera, y el director de Descentralización, Ricardo Teixeira– por qué se cesó a los directores, si existe algún compromiso político y cuáles serán los perfiles de los nuevos jerarcas.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado (PC) Carlos Rydström hizo uso de los 15 minutos adicionales de exposición inicial y consultó a las autoridades por qué se decidió cesar, entre todos, a los seis directores, si existen evaluaciones sobre su desempeño y si alguno de ellos cometió faltas reiteradas. Además, preguntó por qué no se priorizó cubrir los cargos de los directores departamentales de Rivera y Cerro Largo, que renunciaron.