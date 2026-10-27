Aumentó el consumo de carnes y bajó el de leche en Uruguay, según el Anuario Estadístico Agropecuario

El número de establecimientos lecheros viene bajando todos los años, de acuerdo con la información presentada por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentó este martes el Anuario Estadístico Agropecuario 2026, que recoge los principales indicadores de la producción agropecuaria y el comercio exterior de ese sector. En el evento estuvo presente el ministro Alfredo Fratti; el coordinador de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), Pablo Couto; y la coordinadora del anuario y técnica de la DIEA, Daiana Martin.

Fratti destacó como “buenas noticias” el crecimiento de la actividad agropecuaria y la mejora del trabajo en el sector. Couto mencionó que la tasa de desempleo en zonas rurales cayó 0,5% entre 2024 y 2025, y continúa siendo menor que la tasa total del país: 7,1% frente a 7,5%.

En materia de producción, Couto mencionó que hubo un “pequeño aumento” de los vacunos de carne, un “pequeño descenso” en los ovinos, mientras la producción de equinos se mantuvo “más o menos igual”.

En los cultivos cerealeros, hubo una caída del área sembrada en trigo y cebada, y aumentó el área de colza. En el caso de la soja, el coordinador de la DIEA mencionó las “importantes caída de los rendimientos por la sequía”, y señaló que la producción de soja cayó 50%, lo que se verá “reflejado en las exportaciones”.

En cuanto al comercio exterior, hubo un incremento de las ventas de la ganadería del 24% en dólares en 2025, una caída del 9% en el rubro forestal y un incremento del 20% de las exportaciones de la pesca. De lo exportado en 2025, los productos forestales representan el 24,6%, la carne bovina el 24,6% también, los productos y semillas agrícolas el 22,2%, y los lácteos el 8,3%.

En cuanto al consumo de productos, entre 2024 y 2025 aumentó el consumo de todas las carnes. La carne vacuna pasó de 48,3 kilos por habitante por año a 50,2. El consumo interno de carne de cerdo viene creciendo desde 2020; entre 2024 y 2025, creció de 18,6 a 20,1 kilos por habitante por año. La carne de ave también fue en ascenso en ese período, y en el último año pasó de 25 a 28 kilos. En cambio, el consumo de leche por persona por año se redujo de 238 litros en 2024 a 218 litros en 2025.

Por otra parte, el número de establecimientos lecheros viene bajando sistemáticamente al menos desde 2017, que es a partir de cuando figuran datos en el Anuario 2026: pasó de 3.688 establecimientos en el año agrícola 2017/2018 a 3.159 en 2020/2021, y a 2.865 en 2024/2025.