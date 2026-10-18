Colorados empiezan a planificar su congreso ideológico de 2027, en busca de refrescar ideas y reforzar la “unidad partidaria”

Con relación a la interna de la Coalición Republicana, el senador Robert Silva sostuvo que la forma de mantener la identidad “en un conglomerado” es “reafirmando tus principios y valores”.

El Partido Colorado (PC) hizo su último congreso ideológico en 2011 y 2012. En ese marco, el plan estratégico que elaboró el partido para 2025-2029 –a cargo de una comisión del Comité Ejecutivo Nacional– propuso “actualizar el posicionamiento ideológico”. Es así que ahora está en marcha el trabajo para realizar un nuevo congreso ideológico en 2027.

El senador colorado Robert Silva, que fue coordinador en aquel congreso y que también se encarga de coordinar la nueva instancia, dijo a la diaria que la iniciativa que terminó en 2012 fue muy buena, porque les permitió “refrescar” sus ideas y potenciarse “en el pasado para pensar el futuro”. “De dónde venimos, pero sobre todo hacia dónde vamos, para reafirmar ese conjunto de cuestiones identitarias que tenemos como partido; por eso surgió la idea de iniciar un proceso de discusión en 2027, recorriendo todo el país, constituyendo una comisión coordinadora, y es en esa cuestión en la que estamos”, señaló el legislador, que había adelantado al respecto en una entrevista con El País.

Según Silva, esta nueva instancia ayudará al PC, “desde el punto de vista ideológico, a posicionar al partido en su conjunto desde esa lógica a futuro”. Pero, además, tiene una cuestión en la que se procura “avanzar mucho, que es la unidad partidaria”. “Reunir a todos aquellos que integran el partido, en distintos sectores, porque este tema moviliza mucho y hay gente que está interesada, de distintos sectores; entonces, va a ser una linda oportunidad para lograrlo”, insistió.

El senador colorado puntualizó que “esto no es un programa de gobierno”, en el que se propondría, por ejemplo, “hay que hacer tantas escuelas de tiempo completo”, sino que se trata de “potenciar y trabajar por una educación que se adecue a las realidades del siglo XXI”, o sea, “que no solo se aborde la educación tradicional” –siguiendo el ejemplo del tema educativo–.

En el contexto de la Coalición Republicana (CR), donde hay quienes –sobre todo en filas del Partido Nacional– plantean que se deben presentar bajo un lema común para las elecciones nacionales de 2029, Silva afirmó que este congreso ideológico colorado no es “incompatible” con esa idea, si bien señaló que se debe “definir cuál es la estrategia y la comparecencia electoral”.

El senador colorado comentó que “hay mucha gente” que habla del tema electoral y dice “no a la fusión”, pero señaló que la CR “no es una fusión. “Hay que mantener la identidad. ¿Y cómo mantenés tu identidad en un conglomerado qué pasás a integrar? Reafirmando tus principios y valores. ‘Yo soy esto, me caracterizo por esto y me identifico con esto’. Para el camino que tengas que tomar, saber de dónde venís y hacia dónde querés ir”, finalizó.

“Matrizar la identidad colorada”

El diputado colorado Conrado Rodríguez, que fue secretario del congreso que llevó adelante la instancia de 2011 y 2012, dijo a la diaria que aquella instancia fue importante porque se sistematizó información en un documento final, y además recorrieron “todo el país, pudiendo hacer actividades en todos los departamentos”.

Por lo tanto, consideró que si en esta instancia también recorren el país, para “estar cerca de la gente y poder llevar tradiciones y principios del partido, elaborando documentos, no solamente sobre cosas del pasado, sino mirando para el futuro”, resulta positivo. Mencionó que habrá que analizar qué cosas se pueden modificar en relación con el documento anterior, porque seguramente “hay temas de futuro”, como “la inteligencia artificial, la tecnología, las nuevas formas de trabajo y la integración social de las nuevas sociedades”. Y si bien no es un plan de gobierno, “de alguna manera son principios rectores para el plan de gobierno”.

En cuanto a la presentación electoral de la CR, Rodríguez sostuvo que se debe “matrizar la identidad colorada, la visión colorada sobre el país y las respuestas que hay que dar a los problemas” y, a partir de eso, “luego ver las coincidencias internas dentro de la coalición”. “Obviamente que hay valores que nos unen con los otros partidos de la coalición, si no, no estaríamos apuntando a que exista un nuevo gobierno de la coalición”, subrayó. Sin embargo, insistió con que “hay una identidad que tiene que ser matrizada, apuntalada con mayor fuerza, que es la colorada, que ha recogido una tradición liberal, humanista y reformista que es importante que esté presente”.