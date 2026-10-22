Congreso de Intendentes evalúa cambios en el ajuste anual del pago de la patente

Carlos Enciso dijo que se buscará encontrar un “equilibrio” entre el ingreso, “que es fundamental” para los gobiernos departamentales, “y el bolsillo de la gente, que sabemos que está complicado”.

En su nueva sede, ubicada en el Prado de Montevideo, el Congreso de Intendentes analizó este jueves la posibilidad de introducir modificaciones en el ajuste anual del pago de la patente. En declaraciones consignadas por Canal 5, el intendente de Florida y actual presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, dijo que se intentará que “no haya un impacto a la suba”. “Estamos tratando de lograr un consenso a los efectos de mitigar ese tradicional ajuste anual que se hace, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo un poco en el país”, expresó, en referencia a los pronosticados efectos del fenómeno meteorológico de El Niño.

Enciso puntualizó que “no es tan sencillo” dejar sin efecto el ajuste, “pero sí hacer una resolución de lo que sea lo más plausible posible de equilibrio entre un ingreso, que es fundamental, y el bolsillo de la gente, que sabemos que está complicado”. Apuntó, además, que “muchos intendentes” no están de acuerdo en aumentar las patentes de aquellos vehículos usados que “están perdiendo valor”.

Enciso señaló que todo esto se resolverá en la próxima reunión del Congreso de Intendentes, programada para el próximo mes. “Creo que vamos a llegar a un consenso”, afirmó.

En otro orden, el Congreso de Intendentes recibió este mismo jueves al presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta. Según informó radio Monte Carlo, el jerarca señaló que uno de los temas abordados en la reunión fue la presencia de “caballos sueltos en la vía pública”.

Aunque apuntó que, de acuerdo con la normativa vigente, el primer responsable es la Policía, luego el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y “tercero recién el instituto”, Vieta apuntó que “el vecino al primero que le golpea la puerta, sobre todo en el interior del país, es a los municipios y a la intendencia”. “Entonces, una de las cosas que se planteó fue poder trabajar” para “poder retirar los caballos de la vía pública”, expresó.

Vieta comentó que el INBA tiene solamente “tres personas para todo el interior del país” y cinco personas para Montevideo y Canelones. “Con estas manos no podemos estar en todo el territorio nacional; justamente fue una valoración que estamos intercambiando aquí en el Congreso de Intendentes”, señaló.