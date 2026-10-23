Iglesia católica confirmó el cronograma de la visita de León XIV a Uruguay

El obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, celebró la recuperación del líder religioso luego de la intervención quirúrgica de urgencia que debió atravesar, y destacó que “no hay que achicar nada” ni “cambiar itinerario”.

Este jueves, la Conferencia Episcopal del Uruguay ratificó que continúan las preparaciones para la visita del papa León XIV a Uruguay, ante las noticias que recogen su recuperación luego de la operación a la que fue sometido la semana pasada, en la que se le extirpó parte de un pulmón.

En una conferencia de prensa, el obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, expresó su satisfacción no solo por el hecho de que continúen los planes para la visita del sumo pontífice, sino porque se confirmaron todas las instancias previstas. “No hay que achicar nada, no hay que cambiar itinerario”, afirmó.

En particular, destacó que León XIV participe en tres instancias de gran convocatoria: la misa que se celebrará a las 10.00 el sábado 7 en el parque París Londres de la ciudad de Paysandú, la vigilia de oración en el estadio Centenario, ese mismo día a las 19.00, y la celebración en el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, en la basílica de Florida, el día siguiente a las 10.30.

En ese sentido, recordó que los interesados deben solicitar entradas de manera gratuita a través del portal oficial del viaje apostólico, ya que así lo requiere “no solo la organización, sino también los medios de seguridad”. Es así que invitó a la población a participar en los eventos, de manera que sean “momentos de festejo, de celebración y de agradecer mucho a Dios”. “Sobre todo, de darle una bienvenida muy calurosa al santo padre, que se pueda sentir verdaderamente en familia aquí entre nosotros”, sostuvo.

Por su parte, y con respecto a otras actividades, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, dijo que también se prevén una serie de eventos oficiales en los que participará el papa, y que implica una ceremonia de bienvenida en la plaza Independencia junto con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Dijo que tras ello, el líder religioso se trasladará en un “pequeño papamóvil”, que describió como “un pequeño carro de golf”, hacia el Cabildo de Montevideo, donde será condecorado por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, con la llave de la ciudad. Finalmente, mantendrá una reunión con las autoridades de la Iglesia católica en Uruguay en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Estado Mayor de la Defensa prepara operativo de seguridad ante la visita

En simultáneo a las preparaciones eclesiásticas, el gobierno también afina los detalles para la llegada de León XIV. Es así que este jueves Orsi visitó el Comando de Operaciones Conjuntas (COC) del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), en el marco de su 16º aniversario, para ahondar en las preparaciones en materia de seguridad.

En ese sentido, el jefe del Esmade, Rodolfo Pereyra, dijo al portal de Presidencia que la visita permitió al organismo “activar” parte de su “doctrina”, la cual no había sido puesta en marcha hasta el momento e implica “el trabajo conjunto de las tres fuerzas [armadas] bajo un mando único”. Pereyra aseguró que “el Estado Mayor como tal, en su [función estratégica], hizo la planificación al más alto nivel”, y que esto servirá como insumo para el COC en sí, que lo implementará “a nivel operacional”, en conjunto con otros servicios.