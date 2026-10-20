Junta Departamental de Durazno votará la creación de una comisión investigadora sobre la contratación de la fundación Free

Un edil nacionalista planteó reparos sobre el proceso, que fue observado por el Tribunal de Cuentas; la diputada del FA Magela Rinaldi remarcó el “vínculo de amistad” entre el intendente y el presidente de la organización.

La adjudicación que obtuvo la fundación liberal Free (Fundación Rioplatense de Estudios) para la provisión de hasta 200 recursos humanos en la Intendencia de Durazno generó nuevas repercusiones. Luego de un primer pedido de informes presentado por el edil del Partido Colorado (PC) Gabriel Montes de Oca, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) hizo lo propio y también la diputada frenteamplista por Durazno Magela Rinaldi. Este jueves, además, está previsto que se vote la creación de una comisión investigadora, propuesta por el edil del Partido Nacional (PN) Gabriel Díaz Landoni.

La intendencia, a cargo del nacionalista Felipe Algorta, adjudicó en mayo la licitación 11/2025, que tenía por objeto “la provisión de recursos humanos con componente socioeducativo, en caso de corresponder, para áreas sociales, culturales, deportivas, técnicas, profesionales”. La contratación es por un costo mensual “equivalente al 5% de los fondos volcados a la totalidad del costo laboral”, con un costo fijo de 45.800 pesos para la “dirección, control, supervisión y fiscalización de los recursos humanos”, más un componente variable por cada trabajador supervisado.

La fundación Free es un think thank, creado en 2013, que se define como “liberal conservador” con la misión de “impulsar políticas públicas fundamentadas en los principios esenciales de la libertad y la responsabilidad individual, basados en el reconocimiento de un orden natural”. Su presidente es el exdiputado del PN Pablo Viana.

La comisión preinvestigadora quedó integrada por los ediles Montes de Oca (PC), Martín Sastre (PN) y Carlos Carrica (FA). Según supo la diaria, se espera que la creación de la comisión investigadora sea aprobada por amplia mayoría. Al solicitar la designación de la comisión preinvestigadora, el nacionalista Díaz Landoni se refirió a la observación que realizó el Tribunal de Cuentas sobre el gasto, basada en que del estatuto de la fundación “no surge que la misma se encuentre habilitada estatutariamente a brindar servicios de suministro de mano de obra a terceros”. “Teniendo en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas, ¿cuál es el criterio que se utiliza para seguir adelante con la contratación de dicha fundación?”, planteó el edil blanco, que forma parte de la lista 25 de la corriente wilsonista (Algorta pertenece al sector Alianza País). Díaz Landoni también propuso “investigar si al momento de la licitación la fundación Free contaba con el RUPE [Registro Único de Proveedores del Estado] activo”.

En la licitación, la fundación Free superó a la asociación civil Casa Abierta por menos de tres puntos, mientras que la tercera oferente, la consultora LKSur, fue descartada por “no ajustarse” al pliego de condiciones particulares. En diálogo con la diaria, Algorta dijo que la comuna optó por la opción “que económicamente nos servía” y aseguró que la fundación Free subsanó la observación del Tribunal de Cuentas.

Consultado al respecto, Díaz Landoni dijo que “un estatuto no se modifica en 24 horas”, ya que “necesita incluso la aprobación del Ministerio de [Educación y] Cultura”. En ese sentido, señaló que la comisión investigadora controlará “si está todo bien”; de lo contrario, “lo van a tener que corregir o van a tener que desistir de la designación de la fundación”. De comprobarse que “no se está cumpliendo con el estatuto de la fundación”, el edil nacionalista consideró necesario que “la Justicia lo investigue porque podríamos caer en el abuso de funciones”.

Díaz Landoni recordó el antecedente de la contratación de la fundación A Ganar durante la gestión del también nacionalista Carmelo Vidalín, si bien puntualizó que, en ese caso, “por lo menos, reunía las condiciones legales que se necesitaban”. Señaló que en el caso de Free el objeto de la fundación “no es ni cerca lo que se necesita”, ya que “tiene en sus estatutos varios objetivos menos la contratación de personal para terceros”.

Con respecto a la licitación en sí misma, consideró “exagerado el hecho de haber adjudicado 23 millones de pesos para el pago de salarios” y cuestionó “que los contribuyentes de Durazno tengan que pagar por concepto de comisiones un 5%”. “Vemos que esta intendencia está gastando en forma excesiva”, afirmó Díaz Landoni.

Por su parte, Sastre dijo a la diaria que “está todo sujeto a derecho” en cuanto a la contratación y resaltó que “ninguna de las empresas que se presentaron recurrieron” la decisión.

Diputada del FA hizo un pedido de informes

Desde el FA, Carrica calificó como “innecesaria” la contratación de Free para la provisión de recursos humanos, teniendo en cuenta “todas las herramientas que se le han dado [a la intendencia] para brindarle el servicio a la población”. Por otro lado, señaló que el FA apoya que se investigue si al momento de adjudicarse la licitación la fundación “estaba en condiciones” estatutarias.

En su pedido de información, Rinaldi solicitó conocer “por qué la intendencia mantuvo la adjudicación” luego de la observación del Tribunal de Cuentas y si “se verificó el estatuto de Free antes de adjudicar”. Además, la diputada frenteamplista consultó si se dictó la reiteración del gasto -una vez observado- y, en caso de que haya sido así, “bajo qué fundamento jurídico”. “¿Por qué una fundación se presenta a una licitación en la cual no está habilitada a cumplir esas funciones que se necesitan cumplir en la intendencia?”, planteó Rinaldi, en diálogo con la diaria.

La diputada del FA señaló que, si bien “el mecanismo de contratación es un mecanismo legal”, en este caso se “encendieron varias alarmas”. Consideró que se “desnaturaliza” la ley, aprobada en 2025, que regula los ingresos a las intendencias. Afirmó que “no hay una transparencia en cuanto a cuáles son las condiciones para presentarse a trabajar en esta fundación” ni quién seleccionará a los trabajadores, si Free o la intendencia. “Si hay algo que nos preocupa y nos ocupa es que se les ofrezcan garantías a esos trabajadores y trabajadoras, que no sea un mecanismo para que la propia intendencia se lave las manos”, señaló.

Por otro lado, Rinaldi también apuntó a conocer “si hay vínculo político o laboral entre la fundación y jerarcas o funcionarios de la intendencia”. Comentó que “llama la atención” la “posición ideológica” de Free, así como el “vínculo de amistad” de Algorta con Viana. “Yo las llamo rarezas: una fundación que se presenta a una licitación a la cual ella misma no está habilitada, su definición política, los vínculos de amistad que tiene y cómo fue saldado este tema”, subrayó Rinaldi.