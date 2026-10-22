Lubetkin sobre mujer palestina cuestionada por la coalición: “Quien no tiene ninguna dificultad con Interpol” puede entrar al país

“No es una responsabilidad nuestra directa”, señaló el canciller, quien participó junto al secretario de la Presidencia en la inauguración del buque China Zorrilla de Buquebus.

El próximo lunes en el Palacio Legislativo se conmemorará el Día de la Mujer Palestina. Desde su anuncio público, la actividad ha estado en la mira de la Coalición Republicana (CR) por la participación de la exministra de Asuntos Sociales de Palestina, Majida Al-Masri. En una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Carolina Cosse, legisladores de la CR reclamaron que Al-Masri no participe en la actividad, dado que forma parte del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), “organización designada como terrorista por el Estado de Israel”, señalaron. Desde la CR también alegaron que, según una investigación de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, el FDLP fue uno de los grupos que participaron en los actos terroristas del 7 de octubre de 2023 en Israel.

En la actividad del próximo lunes también participarán la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, la senadora suplente del Frente Amplio Lilián Abracinskas y la esposa del embajador de Palestina en Uruguay, Lujain Jallad. El senador socialista Gustavo González desestimó las acusaciones contra Al-Masri y dijo a la diaria que ella participará en la actividad a través de un video. Cosse también descartó la posibilidad de impedir su participación.

Este miércoles, el canciller Mario Lubetkin fue consultado al respecto y respondió que a Uruguay “entra quien no tiene ninguna dificultad con Interpol, y el que entra y es invitado a los diferentes niveles va a participar”. “No es una responsabilidad nuestra directa”, señaló, si bien acotó que ha “escuchado” que Al-Marsi “va a mandar un video”.

Lubetkin hizo estas declaraciones en el evento de inauguración del buque China Zorrilla, de la empresa Buquebus, en Buenos Aires. El presidente Yamandú Orsi iba a asistir a la actividad, pero tuvo un inconveniente de salud menor y resolvió quedarse en Uruguay, contó a la prensa el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

Sánchez resaltó que el China Zorrilla es un buque “100% eléctrico” y afirmó que “cuando una empresa hace inversiones, apuesta al país, lo que hay que hacer es agradecerle”.

Por otra parte, consultado sobre la proyectada inversión de la empresa española Solaria en Uruguay, aseguró que “es un gran negocio para el país” y “en particular” para UTE, que le va a vender a esta empresa energía eléctrica. “Para eso está UTE”, remarcó.