Negro dijo que el incremento de los homicidios se debe principalmente al “aumento de la criminalidad entre bandas”

La Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados recibió este jueves a las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por su titular, Carlos Negro, en una sesión que duró alrededor de seis horas. Luego de la sesión, en una conferencia de prensa de la Coalición Republicana, el diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo que el Plan de Seguridad tenía una “primera y clara prioridad”: bajar los homicidios “y reducir la violencia en los territorios críticos”. Sin embargo, “la información de los primeros nueve meses desde que se implementó el plan, este año, es muy elocuente: viene fracasando con mucha claridad. Los números afirman una tendencia de tres trimestres consecutivos que son un registro históricamente alto y que parecen proyectar claramente un récord de homicidios respecto de lo que fue el año 2018 en la gestión de [Eduardo] Bonomi”, expresó el legislador colorado.

El lunes, el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior informó que entre enero y setiembre de este año hubo un total de 312 homicidios, lo que supone un incremento de 13,5% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se registró un total de 275 homicidios. Se trata de la primera vez desde 2021 que a esta altura del año (273 días) ya se han superado las 300 muertes.

Gurméndez consignó que durante la sesión le preguntaron a Negro sobre “acciones e iniciativas concretas frente a los resultados que se han obtenido, porque la mera enumeración de acciones, incautaciones o procesamientos no es relevante si los resultados no están”, y los resultados “no solamente no están, sino que estamos en un retroceso”.

El diputado colorado contó que también le señalaron que “la prioridad de tener operativos demuestra que esos operativos tampoco están andando en el territorio”, además de que “no hay vigilancia policial, no hay protección para los vecinos y, fundamentalmente, no se está ejerciendo la autoridad del Estado, muy notoriamente en los barrios del noreste de Montevideo”. “No estoy satisfecho con el ministro, que no parece reaccionar. Se siente un grado de normalización de la situación”, expresó.

Sobre la cantidad de funcionarios policiales, Gurméndez apuntó que el presidente de la República, Yamandú Orsi, prometió en la campaña electoral que “iba a tener 2.000 policías más”. En ese sentido, dijo que “el ministro hizo alguna maniobra un poco elusiva respecto de las cifras, pero finalmente le pedí que me contestara la pregunta en forma concreta y nos dijo que al día de hoy hay solamente 50 policías más que los que había el 1° de marzo del 2025”.

Por último, Gurméndez dijo que si el gobierno realmente quiere cambiar “la pisada y reaccionar frente a estas situaciones”, es Orsi “el que tiene la palabra, el que tiene que involucrarse y definir realmente qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con quién lo va a hacer”.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que Negro compareció al Parlamento “haciendo gala de una enorme pasividad y de una enorme indolencia”. A su criterio, parece que el jerarca “no advirtiera la gravedad de los hechos, lo que realmente representan las cifras que el propio ministerio hizo públicas el lunes pasado, en cuanto al incremento de la violencia y el aumento de los homicidios de manera histórica”.

Abdala dijo que hay un capítulo aparte con “las filtraciones de la operación Trazador” –en la que resultó condenado un asesor de un edil nacionalista–, con las que, dijo, el Ministerio del Interior “está en una especie de maniobra distractiva, o intentando tapar o por lo menos ganar tiempo”, porque, cuando se le pidió a Negro que diera información al respecto, “se negó a contestar y se escudó en que hay una investigación administrativa que está en marcha”.

La palabra de Negro

Luego de la conferencia de la oposición, habló Negro. En cuanto al aumento del número de homicidios, el ministro dijo que “la preocupación está guiada por la naturaleza del incremento de estas cifras, que se da en mayor medida por el aumento de la criminalidad entre bandas”. “Esto, como aclaramos en la sesión parlamentaria, no es motivo para desdeñar sino, muy por el contrario, para preocuparnos aún más porque toda vida que se pierde en nuestro país es motivo de preocupación para el ministerio, para el gobierno y para el Estado”, afirmó.

Negro dijo que “el fenómeno criminal de la lucha de bandas merece un abordaje especial”. “En este segmento es donde se verifica el aumento”, añadió.

Por otra parte, el ministro destacó que 1.500 funcionarios “han ingresado desde el inicio de la gestión hasta el momento” y otros 1.500 “van a estar en las calles a partir de marzo de 2027”. “También estamos anunciando que el mes que viene vamos a hacer un llamado para un concurso para 1.000 efectivos que van a integrar la Jefatura de Montevideo. Esto significa que el aumento ya existente de policías actualmente respecto del período anterior va a incrementarse de una forma muy importante a partir del año que viene”, resaltó.

Negro comentó que en la sesión también hizo un racconto de las operaciones que se han llevado adelante “en la lucha contra el crimen organizado”. Mencionó que hizo “un listado de unos 35 nombres de líderes de bandas de narcotraficantes que han sido apresados y encarcelados en lo que va de la gestión”.

“También estamos logrando la incorporación, con la Rendición de Cuentas, de un importante incremento en el patrullaje y en la movilidad de los efectivos policiales a través de la adquisición de vehículos, ya sea autos o motos, así como también comisarías móviles, y también la incorporación de moderna tecnología que va, de alguna forma, a blindar la zona metropolitana con arcos digitales que van a captar el movimiento que viene desde otros países y también que pretende ingresar o salir de la capital”, indicó.

Consultado sobre la cifra de solo 50 efectivos policiales manejada por Gurméndez, el ministro dijo que les explicó a los legisladores que de la Policía se van 90 efectivos por mes, lo que “determina un recambio permanente y variable”, y “si uno hace un corte en determinada fecha puede determinar 50, 100 o 200, depende de cuándo va el corte”. “Lo importante aquí es que tenemos más policías que en el período pasado, por lo tanto, nuestras calles están mejor patrulladas que en el período pasado, si eso es lo que le interesa al diputado Gurméndez”, señaló.

Por último, consultado sobre las filtraciones que señaló Abdala, Negro contestó: “Dijimos que el ministro no puede adelantar una opinión antes de que se haga una investigación administrativa. No lo puede hacer en este caso ni en ninguno”.