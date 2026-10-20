Oposición augura que será el peor año en materia de homicidios “desde que se llevan registros”

Se contabilizaron 320 muertes entre enero y setiembre; en la mayoría de los delitos contra la propiedad se constataron caídas de entre 0,3% y 24,1%.

Hace unos días, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado sobre el estado de situación en materia de seguridad pública. “No estamos conformes, tenemos que ir a más”, manifestó. Adelantándose a lo que se confirmaría con las cifras divulgadas en la noche de este lunes por el Ministerio del Interior, el jerarca señaló que la mayoría de los delitos “han bajado”, pero no lo hicieron los homicidios, que “son un problema serio”. Sánchez dijo que hay “fortalecer” y “acelerar” la puesta en marcha del Plan Nacional de Seguridad Pública –presentado oficialmente en marzo de este año– y expresó: “Lo que tenemos que hacer es reprimir con mucho más dureza el delito”.

La información procesada por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior marca que entre enero y setiembre de este año hubo un total de 312 homicidios, lo que supone un incremento de 13,5% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se registró un total de 275 homicidios. Se trata, además, del número más alto de los últimos años: es la primera vez desde 2021 que a esta altura del año (273 días) ya se han superado las 300 muertes.

También se constataron aumentos en la cantidad de lesiones (1,5%), amenazas (3,9%) y, en mayor medida, de personas heridas por armas de fuego (13,5%). A su vez, se registró una suba de 28,6% en los homicidios de menores de edad: a setiembre de este año se contabilizaron 18 muertes, cuando entre enero y setiembre del año anterior se habían registrado 14. En el informe de AECA se puntualiza que, en términos generales, “las variaciones porcentuales en períodos con menos de 50 casos deben interpretarse con cautela”, dado que “un solo caso adicional puede generar cambios porcentuales significativos”.

No solo Sánchez había adelantado lo que se venía. El propio ministro del Interior, Carlos Negro, había compartido su preocupación por este tema en el Parlamento. A finales de setiembre, en el marco de una comparecencia ante la comisión especial de Seguridad y Convivencia del Senado, Negro sostuvo que los números más recientes “preocupan” y “ocupan”, y “llevan a hacer los cambios y evaluaciones que corresponda a fin de volver, por lo pronto, a los niveles del año pasado y seguir en el camino de lo que se ha trazado como meta por la gestión y por el Plan Nacional de Seguridad Pública”, esto es, “disminuir los números de los homicidios y de la violencia letal en el país”.

Gurméndez: “Fracasa, remueve toda la cúpula policial y vuelve a fracasar”

Está previsto que Negro comparezca nuevamente al Parlamento el próximo jueves, esta vez ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. No obstante, para el colorado Gabriel Gurméndez, integrante de la comisión, la visita ministerial no causa demasiado entusiasmo. El diputado dijo a la diaria que las cifras conocidas el lunes son “la demostración del fracaso” de la gestión de Negro.

Gurméndez apuntó que “el tema de los homicidios se había definido como la prioridad de la gestión en seguridad del ministerio”; sin embargo, se dio “el mayor nivel de homicidios en los primeros nueve meses del año desde 2019”. Con base en la “tendencia creciente”, estimó que seguramente este año “termine peor que el 2018 de [Eduardo] Bonomi”, en referencia al fallecido dirigente del MPP, quien condujo el Ministerio del Interior durante una década.

El legislador colorado también cuestionó que la actual administración haya demorado un año “para llevar adelante la elaboración de un plan”, el cual, a su entender, está fracasando. “Fracasa, remueve toda la cúpula policial y vuelve a fracasar”, afirmó.

El diputado nacionalista Pablo Abdala, quien en el período pasado se desempeñó como subsecretario del Ministerio del Interior, dijo a la diaria: “Vamos camino al año con el número más alto desde que se llevan registros”, sobre todo teniendo en cuenta que estadísticamente los últimos meses de cada año son “los más complejos”. Mencionó que la peor cifra data de 2018, cuando se registraron 420 homicidios.

“La lectura que yo hago de esto [es que] el ministro, a mi juicio, queda muy debilitado con todo esto”, expresó Abdala. “La respuesta que se da desde el Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Interior, a nuestro juicio, no es la correcta ni en términos de política criminal ni en términos de liderazgo de la Policía”, afirmó.

“Acabamos de cumplir seis meses desde el anuncio y la presentación del llamado Plan de Seguridad, y estos son los resultados que tenemos. Además, está claro que en estos seis meses no se ha adoptado medida alguna ni ha habido un cambio significativo de tipo estructural en cuanto a las definiciones de carácter político, [sino] todo lo contrario”, agregó Abdala.

Negro: “La clave está en la inteligencia, en la investigación y en la anticipación”

En el Parlamento, aun sin la última actualización de AECA, Negro vinculó el aumento registrado a “determinados tipos de homicidios, muchos de los cuales se originan en disputas y venganzas entre grupos criminales”. Según indicó, se trata de “secuencias de violencia” que “trascienden las administraciones”. “En algunos casos, un mismo conflicto criminal –con varios integrantes que van cayendo como producto de estas venganzas– comenzó en el segundo o en el tercer gobierno del Frente Amplio, pasó por todo el gobierno de la Coalición Republicana y llega al día de hoy”, apuntó.

El exfiscal de Homicidios sostuvo que para cortar estas cadenas de violencia “el análisis policial y la inteligencia” revisten “una importancia cardinal”. “La clave está en la inteligencia, en la investigación y en la anticipación. Se debe evaluar los riesgos, identificarlos, proteger a las personas y a los grupos, y prevenir nuevas agresiones. La historia de un conflicto nos refuerza la responsabilidad que tenemos de actuar en esos conflictos”, expresó el ministro en la comisión de la cámara alta.

Negro resaltó que el principal factor para conseguir una disminución en el número de homicidios es “la captura y punición de los responsables de estos hechos”. En una palabra: “¡Que no campee la impunidad! ¡Que el Estado dé mensajes claros de que quien las hace las paga!”, exclamó, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. El ministro recalcó que, en este aspecto, la investigación “se constituye como un factor trascendental para llevar a cabo una de las finalidades más importantes que tiene el Estado, que es la represión”.

El resto de los delitos

Por otro lado, al margen de los homicidios, el último reporte de AECA arrojó caídas en todos los delitos contra la propiedad, a excepción de las estafas y fraudes informáticos, que subieron de 20.005 a 20.610 y aumentaron un 3% entre enero y setiembre de este año con respecto a igual período de 2025. Los hurtos pasaron de 77.750 a 77.505 y disminuyeron 0,3%; las rapiñas, de 11.816 a 11.409 (-3,4%); los daños, de 14.470 a 13.883 (-4,1%); los vehículos hurtados, de 9.986 a 9.291 (-7,0%), y los abigeatos, de 748 a 568 (24,1%).

Gurméndez dijo que, más allá de lo “cuantitativo”, actualmente se está observando “un cambio cualitativo en la naturaleza de la actividad criminal”, porque “estamos empezando a ver actividades delictivas de una naturaleza diferente a la que se veía”. Mencionó “la muerte de niños asesinados; actividades como la del otro día, [cuando en un allanamiento de una boca de pasta base se encontró a] una persona encadenada, secuestrada; el copamiento y casi secuestro de un empresario”. “Son alertas que alarman”, subrayó.

En el informe de AECA se aclara que, salvo los números de vehículos hurtados, heridos por disparos de armas de fuego y homicidios, “que incluyen únicamente los casos consumados”, el resto de los indicadores “se presentan en forma agregada, sin distinguir entre tentativas y hechos consumados”.