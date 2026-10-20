Se registraron 312 homicidios en lo que va del año, 111 de ellos en los últimos tres meses

Según los últimos números del Ministerio del Interior, divulgados en la noche de este lunes, hasta setiembre de este año se registró un total de 312 homicidios, lo que supone un incremento de 13% con respecto al mismo período de 2025, cuando a esta altura del año se habían registrado 275 homicidios.

En el último trimestre de este año (de julio a setiembre) se contabilizaron 111 muertes, superando a los dos trimestres anteriores, en los que se registraron 97 y 104 homicidios, respectivamente. De este modo, por segunda vez consecutiva en lo que va del año se constató un aumento de los homicidios.

Según consignó El País, el total de 312 homicidios que se registró entre enero y setiembre de este año es la cifra más alta de los últimos seis años. En aproximadamente tres de cada cuatro homicidios (73%) se utilizaron armas de fuego.

El ministro del Interior, Carlos Negro, ya había adelantado hace unos días que las cifras serían negativas en comparación a los datos anteriores. Está previsto que Negro comparezca este jueves ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó recientemente en una rueda de prensa que el gobierno tiene que reprimir el delito “con mucha más dureza”. “No estamos conformes, tenemos que ir a más. Han bajado el resto de los delitos, pero no los homicidios, que son un problema serio y, por tanto, tenemos que poner mucho más empeño, mucho más esfuerzo, mucho más recursos, mucha más inteligencia y mucha más capacidad para resolver ese problema”, expresó Sánchez.