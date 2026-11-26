Amanecer por la memoria en la explanada de la Udelar (archivo, mayo de 2022)

La jueza suplente de 23º turno, Silvana García, procesó con prisión al militar retirado Daniel Maiorano, que llegó extraditado desde España este jueves, para ser juzgado por violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval durante la última dictadura, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

Tal como pidió la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, García procesó a Maiorano por los delitos de lesiones graves, privación de libertad y abuso de autoridad contra detenidos por la tortura de varios militantes del Partido Comunista detenidos en la dictadura, entre ellos Daniel Albacete, quien fue detenido en setiembre de 1975 y torturado en la Prefectura Nacional Naval.

La investigación de la Fiscalía presentó testimonios de varias víctimas de la tortura que identificaron a Maiorano como uno de los responsables.

Maiorano, que era teniente de primera dentro de la División Inteligencia e Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (Dipre), fue denunciado por el marino Daniel Rey Piuma ante organismos internacionales por su accionar durante el terrorismo de Estado.

Según supo la diaria, en la audiencia de este jueves Maiorano dijo que recordaba a Rey Piuma, quien ingresó a Prefectura Naval en setiembre de 1977 y desertó en 1980 para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la unidad militar, llevándose consigo un archivo que resultó ser clave en varias investigaciones sobre derechos humanos en el marco del Plan Cóndor. Maiorano declaró que no recordaba al exinfante de marina Víctor Pablo Laborda Bafico, quien aportó testimonios que ratifican la documentación aportada por Rey Piuma.

A su vez, la Fiscalía logró nuevos testimonios contra Maiorano por su actuación en Prefectura Naval en 1977 y 1981, entre ellos una pareja de militantes que fueron detenidos en Prefectura y apuntaron directamente a Maiorano, quien egresó de la Escuela Naval en 1973, integró la Juventud Uruguaya de Pie y operó en los departamentos II y III de la Dipre, bajo el alias de “el ratón”.

Maiorano, de 75 años, será sometido a una revisión médica por parte del Instituto Técnico Forense, que determinará si está en condiciones de cumplir la medida cautelar en Domingo Arena.