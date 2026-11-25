La Justicia imputó a Luis Dadian Tato Moyano, quien fue detenido tras la operación Aruba, en cuyo marco se hicieron 25 allanamientos en Montevideo, Canelones y Florida.

La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, le imputó un delito de organización de actividades de narcotráfico, en reiteración real con un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de autolavado, y dispuso que permanezca en prisión preventiva por 180 días. En la causa fueron imputadas otras nueve personas –siete hombres y dos mujeres– por delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas.

En una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, calificó a Moyano como “proveedor de proveedores” y recordó que lo estaba investigando desde hacía años, cuando era fiscal de homicidios, en referencia a cuatro casos de sicariato ocurridos en Punta de Rieles.

Según supo la diaria, Moyano, de 34 años, es el líder de una organización que se dedicaba a distribuir cocaína, pasta base y marihuana en cogollos en varias zonas de Montevideo –La Teja, Piedras Blancas, Peñarol, Marconi–, sumado a Florida y Canelones. No obstante, su zona de mayor influencia era el noreste de la capital, en particular el eje de la ruta 8 y Camino Maldonado, los barrios Punta de Rieles y La Chancha.

Moyano tenía un bajo perfil. Fuentes vinculadas a la investigación lo calificaron como una persona educada, que no consumía y no tenía contacto directo con la droga, características que supusieron una dificultad en la recolección de evidencia en su contra. Su organización coordinaba la logística de la distribución en las bocas de droga, que ingresaba principalmente por tierra desde Paraguay, y no tenía participación directa en la venta en las bocas.

Según pudo recabar la diaria, la droga que comercializaba era entregada por la organización de Sebastián Marset, con quien Moyano se encontró en Paraguay, aunque habitualmente se contactaban por intermedio de los narcotraficantes Sebastián Pereyra y Nicolás Suma. La pareja de Moyano, que es dueña de un negocio de belleza en el centro de Montevideo, no estaba involucrada en el negocio, según las evidencias con las que cuenta la fiscalía. Si bien ella estaba en el apartamento del centro donde Moyano fue detenido, no había orden de detención contra la mujer.

Operación Aruba Foto: Ministerio del Interior

La investigación policial determinó que Moyano tenía bajo su control unas 100 bocas en Montevideo, divididas en cuatro sectores, cada una con un jefe que se encargaba de las comunicaciones y el movimiento de la droga. Moyano vivía en Solymar, en una casa valuada en 300.000 dólares que había adquirido por intermedio de un testaferro, y se había mudado en las últimas semanas a un apartamento en el centro, en un intento por escapar de la vigilancia policial.

El narcotraficante hacía 11 meses que estaba siendo seguido por la Policía, que detectó en los últimos años asiduos viajes a Paraguay y países de Medio Oriente y Asia, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

Operación Aruba Foto: Ministerio del Interior

Si bien falta mucha investigación en cuanto a la estructura financiera de la organización, hay evidencia de que Moyano manejaba millones de pesos a través de tarjetas de prepago con las que operaba en redes de cobranza. El material entregado a la Fiscalía cuenta con más de 4.000 páginas.

Moyano fue investigado por cuatro homicidios ocurridos entre octubre de 2021 y junio de 2022 en la zona de Punta de Rieles. Se detuvo a uno de los autores materiales de uno de estos hechos, que fue condenado a 40 años de prisión –30 años por la máxima pena y diez más como medidas de seguridad eliminativas–. En ese caso, la Fiscalía no obtuvo evidencias que involucraran directamente a Moyano, que en ese entonces tenía cuatro antecedentes penales por lesiones graves, tráfico de armas y estupefacientes.