El juez del Distrito Este de Virginia, Rossie Alston Jr, rechazó las mociones presentadas por la defensa de Sebastián Marset, liderada por el uruguayo Santiago Moratorio, para invalidar como prueba en el juicio oral las declaraciones realizadas por Marset ante los agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) durante el viaje entre Bolivia y Estados Unidos, tras su detención en marzo de 2026.

Según el documento al que accedió la diaria, Alston planteó que la Fiscalía logró demostrar que no hubo violación de los derechos Miranda en las primeras declaraciones que realizó a los agentes de la DEA, tanto durante el viaje desde Lima a Estados Unidos como al llegar al aeropuerto de Dulles, en Washington, donde Marset declaró por casi cuatro horas y entregó las contraseñas de seis dispositivos. Además, el juez rechazó la moción de la defensa que cuestionó la legalidad de la detención en Bolivia y las acusaciones sobre “mala conducta” de los agentes de la DEA acusados de extorsionar a Marset a cambio del dinero en criptomonedas.

El juez destacó que Marset renunció voluntariamente a su derecho a guardar silencio y tener un abogado para declarar, basándose en los formularios que él mismo firmó y las declaraciones ante la sede del agente Michael Greisen, que negó la versión de Marset en cuanto a que le había ofrecido “puntos” para su indulgencia en un juicio, a cambio de su declaración. Además, Greisen negó que Marset haya sido extorsionado con el pedido de las llaves de acceso a la cuenta de criptomonedas, señalando que es parte de su trabajo recuperar el dinero del narcotráfico. “Mi trabajo es ser agente especial de la DEA e investigar a narcotraficantes, lavadores de dinero y terroristas. Esa es mi función. No es personal”, declaró ante la sede.

La defensa de Marset planteó que antes de la declaración ante los agentes, Marset consultó por su abogado, pero la Justicia, citando jurisprudencia de casos similares, consideró que la expresión de Marset “¿y mi abogado?” no puede considerarse como “una invocación inequívoca y sin ambigüedades de su derecho a contar con un abogado”, sino que fue entendida como la forma en la que este preguntó si en algún momento tendría acceso a un abogado.

Otro punto señalado por la defensa de Marset que también fue rechazado es que los agentes de la DEA le ocultaron que su abogado, Santiago Moratorio, estaba intentando comunicarse con él, aunque luego le ofrecieron contactar a Moratorio y a su madre, algo a lo que Marset accedió. “La Policía no está obligada a informar a un acusado que un abogado está intentando comunicarse con él cuando el acusado en ningún momento solicitó la presencia de un abogado”, señala el documento.

En cuanto a la legalidad de la expulsión, el juez Alston Jr da por válida la versión del gobierno estadounidense en cuanto a que la DEA no intervino en la decisión de expulsar a Marset y que fue una resolución del gobierno boliviano.

“Aquí no hubo secuestro forzoso; Bolivia expulsó al acusado poniéndolo bajo custodia del gobierno [...] El acusado no cita disposición legal alguna que establezca que su expulsión fue indebida y, en cualquier caso, el testimonio del agente especial Greisen no acredita que persona alguna del gobierno de EEUU involucrada en este procesamiento, como los agentes del caso o los fiscales, tuviera participación alguna en la decisión de Bolivia de expulsarlo”, señala el texto.

La validez de la expulsión por parte del gobierno boliviano excluye de la discusión los argumentos de la defensa vinculados al tratado de extradición entre Estados Unidos y Bolivia, donde rige el principio de especificidad que limitaría el alcance de una acusación a una causa y a unos hechos específicos.

La resolución deja sin efecto la intención de la defensa de Marset de excluir del juicio, que se realizará el próximo 11 de enero, los testimonios sobre las declaraciones de Marset y las pruebas obtenidas en esos interrogatorios realizados por los agentes de la DEA.