La acompañante resultó herida y fue traslada a una mutualista.

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Una mujer de 54 años fue asesinada a disparos este lunes de noche por cuatro personas, mientras manejaba su auto en el barrio Puntas de Manga. La acompañante fue trasladada a una mutualista y tiene heridas en el cráneo.

La mujer asesinada era educadora del CAIF Mainumbí, en Jardines del Hipódromo, donde suspendieron las actividades educativas este martes, informó Telemundo.

El ataque sucedió a las 21.20, entre las calles Firmamentos y Faro, cuando cuatro personas que iban en dos motos se acercaron al auto y dispararon. La mujer intentó escapar, pero chocó contra un árbol. La Policía investiga si se trató de un intento de robo del vehículo.