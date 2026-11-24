En una carta fechada el 13 de noviembre, a la que accedió la diaria, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset expresó al juez del Distrito Este de Virginia, Rossie Alston Jr, su preocupación por la falta de una definición sobre las mociones previas al juicio, algunas de las cuales se resolvieron unos días después. En esta etapa de la investigación se define qué evidencias ingresarán como prueba al juicio previsto para el 11 de enero de 2027.

“Hoy se cumplen ocho meses desde que la Policía boliviana me secuestró de mi hogar bajo un plan de la DEA para traerme a los Estados Unidos. Mañana se cumplirán ocho meses desde que llegué aquí, porque el mismo día en que me secuestraron me llevaron a Perú y luego aquí, y yo llegué al día siguiente”, señaló en la misiva enviada desde el centro de detención de Alejandría.

<p style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-size: 14px; line-height: normal; display: block;"> <a title="View Sebastián Marset al juez Alston: “Todavía no entiendo qué estoy haciendo aquí” on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/1100428069/Sebastian-Marset-al-juez-Alston-Todavia-no-entiendo-que-estoy-haciendo-aqui#from_embed" style="color: #098642; text-decoration: underline;"> Sebastián Marset al juez Alston: “Todavía no entiendo qué estoy haciendo aquí” </a> by <a title="View la diaria's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/464281669/la-diaria#from_embed" style="color: #098642; text-decoration: underline;" > la diaria </a> </p></p> </div> </div> <p>Marset calificó de “excelente y profesional” el trabajo de sus abogados y planteó que deben responder “a la creatividad del gobierno”, haciendo referencia a una expresión del gobierno estadounidense en la que, según la misiva, la fiscalía dijo ser “creativa al construir casos”.</p> <p>“Ese intento de creatividad se evidencia a lo largo de toda la acusación y aún más en sus propios escritos. Escrito tras escrito, cambian sus argumentos y se confunden con sus propias mentiras, una y otra vez”, agregó.</p> <p>Marset reclamó que el juez había prometido tener una definición sobre las mociones previas para el 6 de noviembre y todavía no había fallado. “Mi familia está preocupada por la situación. Tengo hijos pequeños que están sufriendo, y ellos también estaban esperando un fallo ese día. Tengo una pareja que también está sufriendo. Tengo una madre, un padre y una familia esperando una respuesta. Sinceramente, todo esto es muy injusto. No le debo nada a los Estados Unidos. Llevo aquí ocho meses y todavía no entiendo qué estoy haciendo aquí”, expresó.</p> <div class="extension extension-R" style="background:#ffffff;"> <div class="extension__body"> <p><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Marset juicio" src="https://www.scribd.com/embeds/1100428514/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-TVFNYrD81cL1E4iqPMok" tabindex="0" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="2.3069053708439897" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0" > Marset juicio by

Marset apuntó a los testigos presentados por la fiscalía: “Dios derribará las mismas manos y lenguas de esos falsos testigos que las levantan para prestar juramento y luego mienten. ¡No puedo creer tanta hipocresía! Ocupar un cargo de autoridad para romper las mismas leyes y normas que intentan hacer cumplir a los demás no los hace menos pecadores que cualquier otra persona”, expresó, y terminó la misiva parafraseando un pasaje de la Biblia: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra (Juan 8:7)”. “Sigo confiando en mi Dios, el único digno de confianza, justo y fiel. Un día, todos serán juzgados”, concluyó.