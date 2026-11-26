La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, prorrogó la prisión domiciliaria para Maximiliano Rodríguez hasta el 18 de marzo de 2027. La causa sumó una nueva denuncia contra el titular de la tomadora de ganado Pasfer SA realizada por el Banco Nación.
El abogado de Rodríguez, Rodrigo Rey, dijo a la diaria que están evaluando como una posibilidad alcanzar un acuerdo abreviado “de la misma forma” que ven “el juicio como una opción”. De todas formas, señaló que el juicio “va a ser de una complejidad inusitada que seguramente se prolongue durante años”. “Ese análisis quizás nos obligue a tomar algunas decisiones estratégicas sobre la posibilidad de un acuerdo, que no se va a concretar este año”, señaló Rey, que agregó que aún hay unas diligencias pendientes que deben resolverse antes de firmar un acuerdo.
Rodríguez fue imputado en marzo por un delito de apropiación indebida y falsificación ideológica y en junio se amplió la formalización del proceso a raíz de la denuncia que realizaron los bancos BBVA, Scotiabank y el Banco República (BROU), debido a que Rodríguez consiguió financiamiento en esas entidades financieras poniendo ganado que no estaba en los campos como garantía.
Por otra parte, Rey se refirió a la situación de Martín Muttoni, titular de la empresa tomadora de ganado MCO Agro, quien alcanzó un acuerdo abreviado con el fiscal Enrique Rodríguez y fue condenado a 24 meses de prisión por un delito de apropiación indebida.
El abogado dijo que el acuerdo alcanzado “no exime de que en otras jurisdicciones se discutan sus derechos que están plenamente vigentes”. Rey agregó que “muchas veces el proceso abreviado es una forma de evitar un largo peregrinaje, que con distintas incidencias, termina siendo más desgastante que la propia pena de prisión” y calificó la admisión del delito por el que fue condenado como “una aceptación circunstanciada de su responsabilidad penal”. “El juicio abreviado no tiene un ejercicio de razonamiento probatorio que implique la existencia de un estándar de condena”. “Seguimos pensando que tiene elementos para defenderse”, agregó.