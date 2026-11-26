En un escrito presentado por el fiscal federal del Distrito Este de Virginia, Anthony T Aminoff, que busca defender la acusación por narcoterrorismo, la fiscalía reveló otros mensajes de Marset que fueron enviados en los días previos y posteriores al atentado contra la Brigada Antidrogas, perpetrado el 9 de mayo de 2020.

Para fundamentar que Marset tenía conocimiento de que con el dinero del narcotráfico estaba financiando actividades terroristas, la fiscalía reiteró el mensaje enviado por la aplicación Sky ECC, en el que prometía 20.000 dólares para que alguien tirara una granada. A su vez, agregó otras comunicaciones que no se habían publicado hasta ahora.

“Estoy por hacer tirar una granada a la brigada para que se queden un poco quietos. Sí. Hay que hacerlos respetar al PCU [Primer Cartel Uruguayo]”, escribió Marset el 4 de mayo, según la versión de la fiscalía. El 7 de mayo, dos días antes del atentado, escribió: “Decile al gordo que mande un par de sicarios brasileños, yo lo pago, para bajar a un par de esos policías de la brigada”.

Según la evidencia que propone la fiscalía, con base en la comunicación de Marset desde la aplicación SKY ECC, desencriptada por inteligencia francesa, en el mismo chat en el que ordenó el envío del mensaje contra la fiscal Mónica Ferrero, escribió: “Cagarlos a tiros. Vamos a meter un poco de terrorismo. Estos hijos de puta me están volviendo loco. Abrirles fuego desde una moto. No la van a ver venir”.

Los fiscales también incluyeron otros mensajes que ya habían mostrado, como una conversación en la que Marset reconoce haber hecho tirar la granada a la brigada y otro en el que coordina el mensaje para enviarle a Ferrero y la firma de este: “Primer Cartel Uruguayo, pero poné PCU”.

“Las motivaciones explícitas del acusado eran obligar al gobierno de Uruguay a respetar a su organización, el PCU, e infundir terror. Es difícil pensar en una actividad terrorista más paradigmática”, afirma el documento de la fiscalía al que accedió la diaria.

La defensa de Marset, liderada por el abogado Santiago Moratorio, cuestiona la legitimidad del uso de las conversaciones de SKY ECC como prueba en el juicio, que va a realizarse el próximo 11 de enero. En los escritos presentados por la defensa se señala que no hay garantías de que las conversaciones son auténticas y advierten que pudieron ser manipuladas con inteligencia artificial.