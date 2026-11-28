La participación de adolescentes en el mercado ilegal de drogas suele abordarse desde las categorías del narcotráfico, el crimen organizado o la violencia. El libro Delitos de los débiles. Las peores formas de trabajo adolescente en el mercado de las drogas, de los sociólogos Gabriel Tenenbaum, Ignacio Salamano, Belén Cucchi y Leonel Rivero, propone pensar este vínculo desde la división del trabajo: qué tareas realizan, qué riesgos corren, qué vulneraciones hay detrás.

El libro se centró en adolescentes de Montevideo que en mayo de 2025 se encontraban privados de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente por delitos de drogas ilegalizadas. Para la investigación, entrevistaron a 21 de estos adolescentes, así como a una veintena de funcionarios de los centros del instituto. En entrevista con la diaria, Tenenbaum y Rivero hablan de las condiciones precarias del trabajo, de los roles que ocupan, del peso de los incentivos económicos, pero también de otros, como sentirse reconocidos e integrados.

En el libro abordan la participación de adolescentes en el mercado de las drogas ilegalizadas desde la perspectiva de la división del trabajo. ¿Por qué eligen ese enfoque y cómo cambia el entendimiento del fenómeno pensarlo desde ese punto de vista?

Gabriel Tenenbaum (GT): Hay dos cosas que se juntan. Pensar los problemas relacionados con las drogas desde un enfoque de mercado, ver los distintos actores y las actividades que hay en cada lado de ese mercado. Nos paramos del lado de la oferta, sabemos que, por un lado, hay poderosos y, por otro, hay débiles de poder. En ese marco, empezamos a buscar cuáles eran, justamente, los débiles de poder de ese mercado, que se dedican a las peores tareas y al peor trabajo. Hay literatura muy distinta, que viene de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], que menciona al tráfico de drogas en esas peores formas de trabajo. Con eso rompemos muchas cosas desde un punto de vista pedagógico, en el sentido de dejar de hablar de narco, de cartel y de todos esos conceptos que, a nuestro juicio, son imprecisos y reduccionistas y hasta tienen un juego aspiracional en cómo los reciben los pibes. Este modelo que fuimos armando, que en realidad está puesto a prueba en esta investigación y nos dio buenos resultados, desenfoca la discusión y la pone en otro lado. Cuando lo pensás como un trabajo, lo sacás de un enfoque clásico criminal y de un enfoque de salud. Todos en esta sociedad trabajamos, es el gran ordenador de la vida y está muy vinculado con el respeto y el reconocimiento. Entonces, pensarlo de esta manera es observar desde un lugar muy distinto. La evidencia recogida en la investigación justifica hablar de esta forma, porque cuando leés las historias de los gurises, la mayor parte de las entradas [al mercado de las drogas] tienen que ver con operaciones racionales vinculadas con el trabajo, lo cual te da la oportunidad, al mismo tiempo, de trabajar con ellos y pensar en el desistimiento delictivo.

Leonel Rivero (LR): A veces parece raro hablar de trabajo en estas áreas porque son informales o ilegales, pero en realidad desde la sociología del trabajo se conjugan los elementos materiales y simbólicos. Estos adolescentes participan en estas actividades porque son remuneradas. Son adolescentes en suma precariedad, con lo cual este ingreso les permite tener una vida que no podrían sustentar. También hay elementos de esta actividad que tienen que ver con el reconocimiento, con imaginarse en una actividad en la que pueden proyectarse, acumular, incluso crecer, porque son adolescentes que, en general, ya no participan en instituciones. Hay actores en el mercado que están aprovechándose de ese trabajo, generando riqueza, y esos adolescentes exponen su cuerpo y su vida en esta actividad. Esta actividad, más allá de si nos parece que debería existir o no, por algo existe, y en buena medida es porque está distribuyendo sentidos del reconocimiento y también hay una organización económica detrás y personas que viven de eso.

Identificaron seis posiciones dentro de esta división de trabajo, que van desde el vendedor hasta el gerenciador. ¿Cómo se determinan estas posiciones? ¿Tienen que ver con los riesgos que asumen?

GT: Estructuramos esa división del trabajo en función de algunos criterios, por ejemplo, la exposición al riesgo de violencia, el vínculo que tiene la persona con la mercancía y con el dinero, o sea, si es propietaria de la mercancía o si es el beneficiario final de las ganancias. Desde ahí se construyen estas seis posiciones, que no son posiciones estancas porque una persona puede ocupar en un momento distintas posiciones. En las historias de los adolescentes queda claro que muchos de ellos comienzan hurtando, a saber, autos, autopartes, celulares, para hacerse de un dinero para comprar determinado gramaje, básicamente de pasta base. Entonces, se hacen de ese primer capital, de esa primera mercancía, y se la empiezan a vender a conocidos o la empiezan a vender en sus propias casas y después empiezan a hacer una carrera.

LR: Sí, son pequeñas organizaciones capitalistas cuando se dan adecuadamente. A partir de esa inversión, desarrollan habilidades para que esos puntos sean sustentables, incorporan más personas, organizan ese trabajo. Hay toda una racionalidad económica que se mueve a partir de eso y también actividades de defensa de los territorios en muchos casos, y ahí entra también la violencia, que se vuelve imprescindible.

GT: Lo que no hay que perder de vista, si bien es el sujeto omitido, es que los poderosos siempre están detrás de toda esta estructuración. Son los que proveen la droga directa o indirectamente. No aparecen en estas historias, por lo general. Los sujetos de aspiración son muy cercanos familiarmente y emocionalmente, como ser los tíos, el padre, el vecino del barrio. Hemos escuchado a algunos especialistas que han recogido que los adolescentes mencionan a Pablo Escobar o a [Sebastián] Marset, en nuestro caso no hemos recogido eso.

En el libro se releva que hay adolescentes que reclutan a otros adolescentes como mano de obra en acuerdo con las familias. ¿Cuán extendido está esto?

GT: Nosotros discutimos la categoría de reclutamiento porque es un poder externo que interviene sobre alguien pasivo y lo toma, que un poco vemos esas cosas, pero hay concesiones, como la de la familia que dice “no lo puedo mantener o me da muchísimos problemas”. Esos adolescentes también construyen subjetividad e identidad en estos grupos y a veces son entornos de mucha más seguridad y protección, paradójicamente, que sus propias familias, donde no obtienen todo eso.

LR: La participación en la venta de drogas ofrece un conjunto de seguridades a adolescentes que viven en contextos de inseguridad total, donde, por ejemplo, frecuentemente participan en balaceras, entonces, tener un arma puede hacer la diferencia, o viven en barrios donde muchas veces los servicios no entran y para acceder a ellos tienen que tener plata para salir y moverse de ahí. Por ello, ese conjunto de incentivos económicos, en ese contexto, hace que el interés en participar sea muy grande. A eso le sumamos que se arma un fenómeno que es como pegarla en el fútbol. Cuando hay un caso de “éxito” de una persona que efectivamente se desempeñó en el negocio y de repente generó muchísimo dinero, es un caso modélico y por lo general esos casos son de conocidos en el territorio, más que de esas grandes figuras.

GT: Esto está vinculado también con la estructura de oportunidades conocidas y las posibilidades, porque todos estos gurises o la mayor parte de ellos entienden que no es que se van a incorporar a la educación formal, van a progresar ahí, van a tener movilidad social ascendente. Sus tiempos son distintos a los nuestros: el tiempo de ellos es ya, es la urgencia, es la inmediatez, el cortoplacismo. El incentivo económico es muy importante, porque tener capacidad de compra es también sentirte integrado. Muchas veces de fondo se da la discusión de que todo lo hacen por dinero. Es un negocio por dinero, pero no el de estos gurises, el de los grandes. En el caso de los adolescentes pasan otras cosas, su estructura de oportunidades es sumamente limitada. Como dice uno de ellos en una entrevista: “¿Qué querés que haga en el cante?”. Ahí está una idea potente que es el cierre geográfico, porque no se mueven por la ciudad. Su mundo es el cante, su mundo es el barrio o una parte de ese barrio.

Foto: Alessandro Maradei

En el libro dicen que la participación adolescente en esta división del trabajo del delito de los débiles en el mercado de las drogas ilegalizadas es de “las peores formas de trabajo adolescente en Uruguay” y muestran, por ejemplo, que a los 12 y 13 años ya son considerados “confiables para el trabajo”. ¿Qué implicancias tiene que los adolescentes estén tan tempranamente metidos en estos mercados?

LR: Hay un concepto que es el de adultización temprana y que tiene que ver con las representaciones sociales sobre la adolescencia, qué esperamos que pase con una persona que tiene 12 o 13 años. A nuestros hijos, a los 12 o 13 años, queremos que les pasen una cantidad de cosas geniales, que pasen de la escuela al liceo o a la UTU, que se proyecten, e intentamos apoyarlos porque los vemos chiquitos. Pero a estos adolescentes, a los 12 o 13 años, las personas que tienen cerca les dicen: “Con él ya podemos empezar a trabajar”, porque lo que ven es una persona que se puede manejar sola, que se mueve rápido, que sabe contar y organizar, que puede disponer de armas. Entonces, esa es la representación que se construye de estos adolescentes a esas edades.

Además de la dimensión de trabajo, también hacen referencia al trabajo infantil y adolescente y, en ese sentido, a la vulneración de derechos que están atravesando al estar inmersos en este mercado. ¿Por qué es importante pensar a estos adolescentes como vulnerados en sus derechos?

LR: La vulneración de derechos es el punto de partida. La mitad de los niños nacen en condiciones de pobreza, ¿estamos hablando lo suficientemente de eso? No. Hay una prevalencia de situaciones de desprotección de violencia, que además están enquistadas en determinados territorios, ¿estamos hablando suficientemente de eso? No. Sabemos que más de la mitad de las cohortes de adolescentes no terminan en la educación media, que además en estos contextos de extrema pobreza la terminan en los primeros años y que sus situaciones de desprotección, sumadas a las condiciones de pobreza, básicamente estructuran un espacio de precariedad absoluta. Se precisarían intervenciones urgentes, estables, que no sean de un día para el otro, para que un adolescente diga, si yo quiero proyectar mi vida, entonces sé que voy a tener un techo, comida, un lugar donde me van a cuidar... Desde hace décadas vemos fenómenos intergeneracionales de pobreza y recién cuando ocurren episodios asociados a la criminalidad y la violencia pensamos que hay algo para discutir, pero en realidad la condición de base es la desprotección y, en consecuencia, difícilmente podamos pensar en transformar este fenómeno sin transformar las condiciones de cuidado y de protección.

GT: Hay una discusión política de fondo en todo esto, porque tanto para la Convención de los Derechos del Niño como para la OIT hay una violación de los derechos y el Estado uruguayo suscribe a ambos, por lo cual, debería actuar en consecuencia en términos de protección. Sin embargo, no lo hace y criminaliza a estos adolescentes. En el marco de esa discusión, ¿cómo se puede parar un gobierno progresista con una política de seguridad progresista teniendo en cuenta la coyuntura de giro a las derechas? Es muy difícil para cualquier gobierno, incluso para los progresistas –aunque tengan esa intención–, colocar el tema desde el lugar que nosotros lo hacemos, porque tienen toda una coyuntura que no lo permite. No solo en Uruguay, me refiero a nivel internacional, con la crítica a los organismos multilaterales, con el paradigma del narcoterrorismo de [Donald] Trump, con el Escudo de las Américas. Si no se hizo en la primavera progresista de principios de este siglo, ahora no se va a mirar de esta manera.

LR: No podemos separar la decisión del contexto de decisión. Si estos adolescentes pudiesen vivir tranquilamente, con un ingreso digno, acorde al derecho, sin tener que exponer la vida, ¿elegirían esta actividad? Probablemente la mayoría no. Ellos saben el riesgo al que se exponen, y conforme avanzan en ese mundo y van perdiendo familia son heridos, encarcelados, amenazados, toman cabal conciencia de los riesgos que asumen. El problema es cómo logramos desandar ese camino, cómo logramos establecer caminos alternativos. Eso nos cuesta mucho, pero justamente tenemos que partir de la base de que las condiciones también son explicativas del fenómeno y que, por lo tanto, hay que atacarlas.

Los adolescentes que forman parte de la investigación planifican, administran, toman decisiones. ¿Cómo se puede trabajar con esa racionalidad para intentar que la vuelquen a actividades lícitas?

GT: Son racionales, son disciplinados, tienen objetivos claros y proyectos. Su búsqueda no es matar al otro por matar. No es el objetivo principal, el objetivo es otro y eso puede aplicarse a la actividad de conformidad social como a actividades ilícitas. Con la competencia económica no hay forma, el mercado formal no va a competir nunca contra eso. Sin embargo, uno puede competir desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de las emociones, de la dignidad; hay otras cosas del orden de los valores que uno puede trabajar desde ese lugar. No es bala de plata, pero es un trabajo de un nivel de abstracción, de políticas preventivas, que tiene que ver con estas cosas y que no existe.

LR: Además de generar políticas de trayectorias, que consideren como unidad la vida del sujeto, porque al día de hoy seguimos teniendo políticas fragmentarias. Cuando [el adolescente] entra en una institución, se toma nota, se hacen un conjunto de cosas y después egresa. Pero en los famosos egresos el adolescente entra en una nebulosa. Son movimientos cíclicos, ingresan a la institución, egresan, después van a otra institución, pero en todos estos pasajes hay interacciones que deberían haber ocurrido, que usualmente hacen las familias o los adultos referentes. Es tu papá, tu mamá, tu referente que te llevó de la escuela al liceo, y acá los adolescentes se resuelven por sí mismos. En todos estos lugares hay grietas y no tenemos trabajos sobre las trayectorias del nivel que deberíamos tener, con respuestas institucionales que incorporan elementos simbólicos, elementos materiales, elementos de protección.

GT: Ahí también se cuela lo intrafamiliar. Hay chances de que un adolescente cometa un delito si tuvo un padre, un tío, un hermano más grande que cometió un delito. El Estado tiene esos datos. ¿Cómo no cuida? ¿Cómo no trabaja o tiene un diseño específico como materia preventiva? Si el padre, el hermano, el tío están presos y hay un gurí de 13 años que quedó en su casa, ¿quién se pregunta en qué anda? Hay todo un campo a desarrollar que tiene que ver con el cuidado y el delito. Cuáles son y de qué formas se dan los entornos de cuidado de estos adolescentes. No para criminalizar a esas familias, sino porque vemos constantemente un ciclo de descuidos que no se termina de romper.