Aunque la directora electa del BPS aseguró que desconocía el tráfico de drogas de su hermano y su expareja, el expediente judicial revela que admitió transportar marihuana en ómnibus para abastecer el negocio familiar.

Lorena Roqueta, representante electa de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), admitió ante la Justicia en octubre de 2012, según consta en el expediente judicial al que accedió El Observador, que había trasladado marihuana desde Montevideo hasta Tarariras en ómnibus, “quizás cuatro veces en tres meses”, para abastecer el negocio de venta de droga que su entonces pareja y su hermano tenían en una vivienda familiar.

La información del expediente judicial contradice las declaraciones que Roqueta realizó esta semana, cuando aseguró que desconocía las actividades ilícitas de ambos hombres y que su condena había estado vinculada a la droga que transportaba su expareja en su equipaje.

“Viajé sola con marihuana en el bolso. Corría el riesgo porque los fines de semana Andrés no podía venir y había que seguir porque, si no, no podíamos pagar las cuentas. Él me daba preparado y yo lo traía en un bolsito negro que él tenía”, declaró durante el interrogatorio en 2012.

No obstante, sobre el caso en primera instancia, consultada por El Observador, aseguró que había sido sobreseída. Posteriormente, en diálogo con Montevideo Portal, reconoció que había existido una condena y afirmó que había cumplido tareas comunitarias, tras lo cual se extinguió el delito.

En una entrevista en el programa En clave país, también sostuvo que desconocía que su hermano y su expareja comercializaban drogas y que había asumido responsabilidad para proteger a su hermano cuando fue detenido. Sin embargo, el expediente judicial recoge una declaración diferente a las expresadas en los últimos días, cuando reconoció haber transportado marihuana en varias oportunidades y explicó que lo hizo porque necesitaban dinero para afrontar las cuentas familiares.

La investigación comenzó en agosto de 2012, luego de una denuncia anónima que alertaba sobre una boca de venta de cocaína y marihuana ubicada frente a la cancha del club Plaza, en Tarariras. La Brigada Departamental Antidrogas de Colonia, encabezada entonces por el comisario Pablo Lotito, inició tareas de vigilancia e interceptación telefónica mediante la autorización judicial.

Los investigadores determinaron que el negocio funcionaba principalmente durante los fines de semana y que la droga era adquirida en Montevideo y trasladada a Tarariras. Las tareas de vigilancia y las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en setiembre de 2012 permitieron reconstruir cómo se organizaba el traslado de la droga desde Montevideo hasta Tarariras.

Uno de los diálogos incorporados al expediente judicial ocurrió el 21 de setiembre de 2012, antes de que Roqueta abordara un ómnibus con destino a Tarariras. En esa conversación que fue interceptada, dijo a su pareja: “Tengo que cortar esto”. Él le respondió: “Ya tengo, andá a fijarte en la bolsa que hay uno cortado”, y luego le indicó dónde se encontraba el resto de la droga: “Está en el bolso negro en el living”.

La condena y la extinción del delito

El 19 de mayo de 2014, la jueza letrada de Colonia Virginia Ginares condenó a Roqueta, a su hermano y a su entonces pareja a 22 meses de prisión. Mientras los dos hombres fueron condenados como autores de un delito continuado de negociación de estupefacientes, Roqueta fue considerada autora de un delito continuado de transporte de estupefacientes.

En la sentencia se sostuvo que de las escuchas surgía “la existencia de un grupo de personas dedicadas a la venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Tarariras, básicamente funcionando los fines de semana”. No obstante, Roqueta no ingresó a prisión debido a que había sido procesada sin prisión y cumplido satisfactoriamente las medidas impuestas, por lo que obtuvo la suspensión condicional de la pena.

Según se informó, la jueza había dispuesto que realizara tareas comunitarias en un organismo público de Tarariras durante seis horas semanales y por un período de 90 días. No obstante, su defensa solicitó que pudiera cumplir con esa obligación en Montevideo, a efectos de no perjudicar su actividad laboral. Finalmente, las tareas se llevaron a cabo en un centro de salud de Carrasco.

La Ley 17.726 contemplaba la suspensión condicional de la pena de prisión para personas primarias. En ese contexto, se enmarca el planteo que realizó la defensa durante ese mismo año para solicitar la extinción del delito, resolución que fue concedida el 31 de julio. A partir de entonces, pasó a ser considerada una persona sin antecedentes penales, condición que mantiene actualmente.