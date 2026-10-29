Ojeda: es “extraño que si hay una causa judicial tan sólida contra” Bolsonaro, “se active diez minutos después de que perdió”

La huida del excandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro, que ya se encuentra en Miami, luego de perder la elección con Luiz Inácio Lula da Silva, trajo todo tipo de comentarios en Uruguay. Este miércoles, en una rueda de prensa, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo que “solo se fuga alguien que tiene algo para esconder, si no, no se fugaría: daría las explicaciones y punto”.

“También, siempre que hay alguien poderoso sometido a la Justicia se colocan dudas sobre la Justicia. Si esa misma Justicia se aplica sobre los débiles, nadie opina de la Justicia, a nadie le importa la Justicia ni se nombra a los jueces; cuando llega a un poderoso, se empieza a generar la duda de si Bolsonaro es un perseguido”, sostuvo. Pereira agregó que “hay información periodística de los casos que se están investigando, no son casos tan sencillos”. “Yo no me voy a meter en la vida política de Brasil, pero resulta duro que un candidato a presidente se fugue a los dos días de perder la elección”, dijo.

Por su parte, el senador blanco Sebastián da Silva, consultado sobre el tema, dijo a la diaria que “es todo muy raro”, porque “no es normal que lo acusen siete minutos después de haber perdido una elección ni es normal que se haya ido”. De todas maneras, Da Silva aclaró que a los blancos los suelen poner en un lugar que en realidad no tienen, ya que el Partido Nacional “no tiene vinculación con el Partido Liberal de Bolsonaro ni tuvo enviados a Brasil como fueron del FA con el Partido de los Trabajadores” (PT).

“Es cierto que hay muchas propuestas de Bolsonaro, desde la perspectiva del agro brasileño, con las que estoy 200% de acuerdo”, agregó. Da Silva sostuvo que Brasil está dividido en dos y que “la clase media brasileña está harta de pagarle las aventuras populistas al PT, que le hacen ganar las elecciones”. “Los ricos siguen siendo ricos, los pobres siguen siendo pobres y la clase media está semihundida”, sostuvo. Por último, dijo que “hay garantías democráticas en cuestión”, dado que el presidente de la Corte Electoral de Brasil “nunca salió a explicar por qué prorrogó dos horas” el horario de votación.

Ojeda: “Obviamente, nos falta información para opinar en profundidad”

A su vez, consultado al respecto en una rueda de prensa, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, siguió una línea similar a la de Da Silva. Dijo que le sale el abogado penalista y no lo puede “evitar”, por eso le parece “muy extraño que 15 minutos después de haber perdido la elección, empiece un runrún de persecución judicial, de solicitud de pasaporte y demás”. “Obviamente, nos falta información para opinar en profundidad, porque no sabemos de qué es la causa judicial, cuál es el detalle y demás, pero parece, al menos, algo extraño que en el momento en que pierde la Justicia lo vaya a buscar. Si ganaba, entonces, ¿era impune? ¿Y no lo fue a buscar antes por si ganaba? O sea, no podemos tener a la Justicia condicionada a los resultados electorales”, sostuvo.

En cuanto a lo dicho por Pereira, Ojeda destacó que acababa de compartir en su cuenta de la red social X una foto del presidente del FA con el exmandatario de Ecuador Rafael Correa, de cuando visitó Uruguay en marzo, para saber si Pereira “le preguntó a Correa qué tenía para esconder cuando se fugó habiendo sido condenado por delitos en su país como expresidente”. “Escupir para arriba es muy difícil y yo recomiendo no hacerlo. De todas formas, tiene que primar la ley; ahora, tenemos que tener procesos transparentes”, dijo el senador.

Ojeda insistió con que le “parece extraño que si hay una causa judicial tan sólida en contra” de Bolsonaro, “se active diez minutos después de que perdió”. “O sea, si es tan sólida, debió haberse activado cuando correspondía, sin perjuicio de que él estuviera corriendo para un cargo electivo. Esto en Uruguay jamás hubiese pasado”, señaló.

Por último, el senador colorado dijo que “obviamente” no tiene detalles “de cómo fue el proceso electoral brasileño en términos de transparencia”. “Me gustaría que se cumpla la ley y que tenga los observadores internacionales que correspondan, y si efectivamente la elección estuvo bien y Lula es el ganador, nosotros lo reconocemos, lo saludamos, lo felicitamos y tratamos de tener el mejor vínculo posible”, finalizó.