Orsi dijo que no hay “urgencia” en designar un fiscal de Corte y el FA niega acuerdo por los organismos de contralor

“Hoy no tenemos esa urgencia”, afirmó este lunes el presidente de la República, Yamandú Orsi, al ser consultado sobre la necesidad de que la bancada de gobierno y la oposición acuerden la designación de un nuevo titular de la Fiscalía de Corte, cargo que permanece subrogado desde la renuncia, en 2021, del hoy prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz. “Tenemos, sí, que resolver a nivel de los partidos políticos las vacantes que se van generando en los distintos tribunales. Y eso creo que es lo primero que tendríamos que hacer”, dijo Orsi, priorizando las designaciones en el Tribunal de Cuentas (TCR), la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), sobre las que expresó confianza en que “vamos a llegar a acuerdos”.

“Tenemos que dar señales claras de cambiar las integraciones del Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y la Fiscalía General de la Nación”, apuntó el domingo el presidente del FA, Fernando Pereira, quien dijo que propondrá un diálogo con los líderes de los partidos políticos para abordar esos y otros temas. Desde hace meses, con el nudo en torno a la Fiscalía de Corte de fondo, oficialismo y oposición han negociado para acordar los nombres para la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el TCA, por un lado, y para el TCR y la Corte Electoral, por otro.

Meses atrás, destrabaron la negociación para definir la renovación de las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del TCA en la Asamblea General, en lugar de que ocurra automáticamente por antigüedad en el cargo. Así, en junio, el Parlamento nombró a Álvaro França como ministro de la SCJ. A finales de mes, vence el plazo de 90 días para designar en la Asamblea una vacante en el TCA, pero, por ahora, según supo la diaria, nuevamente no habría acuerdo. El mecanismo al que llegaron para alcanzar un acuerdo consistía en que una parte pusiera sobre la mesa tres nombres y que la otra tuviera poder de veto. “Para mí, (ese acuerdo) había quedado establecido”, pero “ahora parece que no”, dijo un senador del FA a la diaria.

A finales de setiembre, el senador nacionalista Javier García, quien participa en las negociaciones en representación de su bancada, en una columna publicada en El País, acusó al FA de romper el acuerdo porque “no incluía sacar a Ferrero”. “El FA comunicó que, si no se cambiaba a Ferrero, no se trataba el resto. Es decir, rompió el compromiso. El objetivo de sacar a Ferrero les puede más que renovar los organismos de contralor”, apuntó el senador. En filas oficialistas generó molestia que se rompiera la reserva de la negociación, lo que volvió a alejar a las partes.

La semana pasada, sin embargo, el FA buscó un nuevo acercamiento y planteó la posibilidad de separar la negociación por los organismos de contralor de la Fiscalía de Corte, según confirmó este medio. “Nosotros queremos avanzar porque creemos que Uruguay precisa acuerdos políticos en los organismos de contralor y en la Fiscalía también”, señaló la fuente frenteamplista a la diaria. El País informó este martes de la reunión, pero la información fue desmentida por el senador del FA Daniel Caggiani, quien ha encabezado las negociaciones por parte del oficialismo en rueda de prensa. En el FA, volvió a generar molestia que trascendiera su propuesta, que “se manejó como tantas cosas se manejaron a lo largo de todos estos meses”.

Caggiani afirmó que para el FA “es muy importante tener una Fiscalía de Corte, no subrogante, sino votada”. “Eso es algo que se mantiene y es algo que nosotros seguimos también procurando”, sostuvo. El senador aseguró que “no se puede negociar” y negó que exista “un posible acuerdo” o “una bajada sobre los planteos” que ha hecho el FA. “En realidad, nosotros vamos a seguir negociando hasta que haya un acuerdo general, y, hasta que no haya un acuerdo general, no va a haber integración, de estos ámbitos, lamentablemente”, aseveró. Asimismo, Caggiani consideró que la oposición “no se pone de acuerdo en lo que quiere hacer” y cuestionó que algunos actores, por un lado, ejerzan una “oposición feroz” y, por otro, “están pretendiendo negociar esto”.

Por su parte, en rueda de prensa, García confirmó que ha habido “conversaciones” en las últimas horas y llamó a “tener bien claro lo que está en discusión”. “Una cosa son los organismos de contralor, que hace 12 años que no se renuevan, y creo que es importante ejercer una renovación y tener un funcionamiento acorde al momento. Y dos, es meterle mano al sistema de Justicia, como quiso el gobierno, atándolo a esta renovación”, dijo el senador blanco. Señaló que, mientras el oficialismo insistió en incluir el cambio de la fiscal de Corte y la creación del Ministerio de Justicia, “no había posibilidad de acuerdo ninguno”. García sostuvo que esta semana “podría haber” acuerdo sobre la designación del TCA y “veremos para todo lo demás”. “Si pudiéramos lograrlo, es una buena señal para el país”, consideró.