PN exige una “posición clara e inequívoca” del FA ante acusaciones de corrupción de María Julia Muñoz a gobierno de Lacalle Pou

La fuerza política también respaldó al senador Javier García luego de que la exministra pusiera sobre la mesa un eventual vínculo del astillero Cardama con el financiamiento de campaña de su sector.

El Partido Nacional (PN) manifestó este viernes su “más enérgico repudio ante las inaceptables e infamantes declaraciones de la exministra María Julia Muñoz”. La fuerza política se expresó a través de un comunicado luego de que la exjerarca frenteamplista señalara hechos de corrupción durante el gobierno de Luis Lacalle Pou en diálogo con El Observador. La dirigente apuntó, entre otros, contra el sector político del senador Javier García, Espacio 40, y remarcó la presencia de Cardama en la financiación de su última campaña. Se trata del proveedor en la frustrada compra de patrulleras oceánicas llevada adelante en la administración del ahora senador nacionalista cuando estaba al frente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), negocio que se encuentra siendo investigado por la Fiscalía.

“Se roba para uno mismo o se roba para la corona, como decía [Horacio] Verbitsky cuando estudió los casos argentinos. Yo creo que en el Partido Nacional hubo mucho robo para la corona y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está? Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García”, lanzó Muñoz. Y agregó que Lacalle Pou “sabía que en su gobierno había coimas, obviamente. ¿Cómo no lo va a saber?”.

Horas después de las declaraciones de Muñoz en El Observador, el propio García escribió en su cuenta de X: “La inmundicia de las declaraciones de María Julia Muñoz deberá repetirlas en la Fiscalía”. “Hacia allí va la canallada”, sumó. Más allá de las acciones legales anunciadas por el senador, recibió el respaldo de su fuerza política. En el comunicado, el PN, además de repudiar los dichos, remarcó que se trata de declaraciones “gravísimas” que son “falsas e infundadas”, no solo contra García, sino también contra el gobierno de Lacalle Pou y el propio partido.

En la misma línea, se sostiene que “la discrepancia política no habilita la calumnia, la deshonra ni la utilización de acusaciones infundadas como instrumento de confrontación partidaria”. A su vez, el comunicado señala que la actitud de Muñoz es “aún menos admisible” por provenir de filas que “proclaman la necesidad de combatir la intolerancia, promover el respeto y desterrar los agravios y las calumnias de la convivencia democrática”.

“El respeto y la tolerancia no pueden ser exigencias selectivas, sino valores que deben practicarse con coherencia y responsabilidad”, subrayó el PN. En este marco, los nacionalistas reclamaron el “pronunciamiento expreso de las autoridades del Frente Amplio, que deberán aclarar públicamente si respaldan estas acusaciones y esta forma de confrontación política”. Y se sostiene la necesidad de que manifiesten una “posición clara e inequívoca” al respecto.

“No todo vale en política”, concluyó el comunicado del PN. “No aceptaremos que el agravio, la intolerancia y la infamia sustituyan al debate democrático”, agregó en la misma línea. Además del caso Cardama, Muñoz mencionó otros hechos que calificó de corruptos, como la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el contrato acordado con Katoen Natie hasta 2081 por la concesión de la Terminal Cuenca del Plata.