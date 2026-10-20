Sergio Botana sobre la Jutep: “Es un organismo que no tiene razón de ser” y “estoy dispuesto a eliminarla”

“Hay una fiscal de Corte; Mónica Ferrero manda”, afirmó el senador nacionalista, quien valoró las declaraciones del presidente Orsi en el sentido de que no hay una “urgencia” por designar un fiscal titular.

El senador del Partido Nacional Sergio Botana se refirió a la propuesta presentada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, de abrir un diálogo entre los partidos políticos para discutir la ley de financiamiento y manifestó su disposición en tanto se avance en “transparencia y mecanismos de control”. Sin embargo, entrevistado en Panorama informativo de la diaria Radio, dijo que “la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública] es un organismo que no tiene razón de ser” y que está “dispuesto a eliminarla”. Manifestó, en ese sentido, que está a favor del proyecto del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle que propone su eliminación.

Consultado sobre el proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez que implica modificar los criterios de designación de los integrantes del directorio de la Jutep, con el objetivo de frenar la “falta de credibilidad” y “evitar el uso político” o la partidización de sus fallos, consideró que “es inteligente el proyecto” y que, “de mínima”, es necesario, pero reafirmó que, a su entender, el organismo debería dejar de existir.

El debate que impulsa Pereira, recientemente reelecto al frente de la fuerza política oficialista, propone reformar el marco de financiamiento de las campañas con el objetivo de evitar que fondos provenientes del narcotráfico o del crimen organizado ingresen en el sistema político. Al respecto, Botana señaló que también le interesa saber “cómo se financia el PIT-CNT” y planteó que la discusión debe incluir a todas las organizaciones, no solo a los partidos políticos. Al referirse a la condena de Pablo Leiva –exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez– por lavado de activos y tráfico de municiones, en el marco de la operación Trazador, Botana consideró que “todos los partidos políticos” van a “tener casos de este tipo”.

“Hay fiscal de Corte; Mónica Ferrero manda”

Con relación a las declaraciones del presidente Yamandú Orsi, quien afirmó que no existe una “urgencia” en designar a un fiscal de Corte titular, el senador nacionalista valoró la voluntad del presidente “en el cumplimiento de acuerdos políticos que van de la mano de la estabilidad”, y apuntó: “Hay una fiscal de Corte; Mónica Ferrero manda”.