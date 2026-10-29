Tabaré Viera sobre la fuga de Bolsonaro: “Se sintió amenazado y se puso a recaudo”

El senador colorado agregó que las acusaciones por las que se investiga al excandidato son “medio traídas de los pelos”

Este jueves, en diálogo con Panorama Informativo de la diaria Radio, el senador colorado, Tabaré Viera, se refirió a cuestiones vinculadas al resultado electoral en Brasil y la posterior fuga del excandidato ultraderechista Flavio Bolsonaro.

Sobre esto, sostuvo que hace tiempo que en Brasil “el que gana la elección es presidente” y “el que pierde” va preso. Además, aclaró que “no toma partido” por “uno” o “por otro” en tanto lo que le “preocupa” es “la salud de la República”.

Consultado sobre las posibles consecuencias a nivel nacional frente al resultado electoral, el senador consideró que se va a “seguir” con una “buena relación” y que aún con el “cambio de signo” durante el período anterior se tuvo una “excelente relación” con el gobierno de Lula.

Por otra parte, señaló estar “preocupado” por la competitividad en la frontera en tanto consideró que Brasil está “complicándose” frente a una “gran inestabilidad” y un “desplome de las bolsas” y apuntó: “Es importante para Uruguay estar en un barrio con países desarrollados”.

Sobre las investigaciones en curso que evalúan las acusaciones a Flavio Bolsonaro por lavado de activos y evasión fiscal, dijo que las mismas son “débiles” y “medio traídas de los pelos” en tanto advirtió que “ya son dos elecciones en las que el perdedor es acusado de algo”.

En esa línea, afirmó sobre la huida del candidato tras las elecciones que “se sintió amenazado y se puso a recaudo” y que no cree que “en este momento” se pueda afirmar que se trata de una fuga propiamente en tanto argumentó que si “apenas” termina la elección lo van a “llevar preso” el candidato va a “pedir asilo político”.

Reforma constitucional sobre sueldo para los ediles

Por último, consultado en el plano nacional sobre la discusión de impulsar una posible reforma constitucional que determine que los ediles puedan cobrar un salario, el senador consideró que todo el que “hace una tarea” y “dedica su tiempo” debería cobrar y apuntó que “lo mejor sería que en alguna reforma constitucional” se incluyera “alguna remuneración” para los ediles.

No obstante, advirtió que “no cree” que se deba hacer una reforma constitucional “exclusivamente” para “pagarle” a los ediles en tanto “va condenado” al fracaso pero lo valoró dentro un “próximo planteo” de reforma.