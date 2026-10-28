Flávio Bolsonaro dice ser “el presidente electo de Brasil” en una carta difundida desde Estados Unidos

En el texto, el excandidato fugado agradece al presidente de Argentina, Javier Milei, por su “valentía y sentido de la justicia y la legalidad”, y a Donald Trump, por acogerlo en su país.

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En una carta publicada en la tarde de este miércoles, el exncandidato Flávio Bolsonaro se autodenominó como “presidente electo de Brasil” pocas horas después de haberse fugado de su país y de pedir refugio en Estados Unidos.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, afirmó Bolsonaro en la carta consignada por medios brasileños.

El senador del Partido Liberal anunció además que pretende liderar la oposición brasileña desde el extranjero y reiteró, sin aportar pruebas, que hubo fraude en las elecciones del domingo, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

En la carta, Bolsonaro además criticó al Supremo Tribunal Federal (STF) y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por acoger a su familia en el país y también al mandatario argentino, Javier Milei, por su “valentía y sentido de la justicia y la legalidad”.

Flávio Bolsonaro llegó a Miami este miércoles tras salir de Brasil por la frontera con Argentina y embarcar en un avión privado que hizo escala en Ecuador. El viaje se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del STF, ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, algo que Bolsonaro niega.

De acuerdo con lo que consignó el portal Metrópoles, en la carta el candidato derrotado en la elección brasileña culpó al ministro Cristiano Zanin, del STF, por los “más de diez millones de votos [obtenidos] entre la primera y la segunda vuelta” por Lula.

La afirmación es completamente falsa, porque el domingo Zanin prorrogó la votación hasta las 19.00, pero el Tribunal Superior Electoral solo registró 34.000 votos después de las 17.00.

En el texto, Bolsonaro expresó además que, tras el “repugnante fraude electoral”, el ministro Alexandre de Moraes puso en marcha un “plan previamente elaborado”: la solicitud de incautación de su pasaporte.

El excandidato presidencial afirma que Moraes –quien “muy probablemente estaría en prisión si no hubieran impedido mi toma de posesión”– puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen.

Por último, Bolsonaro en la carta negó haber huido de Brasil.

“Salí de Brasil; salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece. Porque, callado, encarcelado y censurado –como lo está mi padre– no podría ejercer ese liderazgo, y quedaríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por una Corte Suprema repleta de serviles del régimen”, expresó.