“Tengo la impresión de que el gobierno se empezó a terminar”, expresó Delgado en el Congreso de Jóvenes del PN

El presidente del directorio nacionalista anunció que van a lanzar una “escuela de gobierno” porque “la gente exige mayor nivel de formación” de los políticos.

Este sábado, en el predio de la Sociedad Criolla Los Coronillas, en San Carlos (Maldonado), se realizó el Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional (PN), con la participación de más de 600 jóvenes blancos de todo el país.

Al final del evento, el presidente del directorio del PN, el excandidato Álvaro Delgado, brindó unas palabras. Entre otras cosas, anunció que en 2027 van a lanzar una “escuela de gobierno” para “capacitar sobre todo a jóvenes, a nivel de todo el país, para ir formando cuadros”.

Apuntó que algunos de los jóvenes que asistieron al congreso ya tienen “responsabilidades de gobierno” en las administraciones departamentales, dado que el PN es “el partido más territorial de Uruguay”. De todas maneras, subrayó que muchos jóvenes van a tener otras responsabilidades si los blancos llegan al gobierno nacional, “pensando en el próximo y después en el otro quinquenio”.

“Y nuestra obligación, como partido, es formarlos. Cada vez la gente exige mayor nivel de formación, no aquello de ‘todo lo sé’ de la vieja política. Ahora implica también formación, y nuestro deber partidario es darles instrumentos, que puedan recibir formación con los mejores, porque acá está el semillero de los futuros gobiernos del Partido Nacional”, manifestó.

Luego, Delgado se refirió al clima político. Dijo que es un “momento bastante álgido de la discusión política”, con un gobierno “que no ejerce el poder y no da soluciones”. Sostuvo que “había expectativa” con el gobierno del Frente Amplio, ya que “por algo ganó”, pero “la luna de miel se terminó rapidito”.

“Ya llevamos un año y medio y siguen haciendo la plancha. Voy a decir algo que capaz que es dramático, pero tengo la impresión de que el gobierno se empezó a terminar, se resignó. Y lo peor no es que se resigne el gobierno, sino que la gente se resignó a que el gobierno no va a hacer lo que tiene que hacer, y falta mucho para las elecciones: tres años y pico es mucho tiempo”, señaló.

Por último, Delgado consideró que el debate “se ha vuelto muy crispado”, y les pidió a los jóvenes “que no entren”, que nunca pasen “la línea del barro y de la inmundicia”, como se vio “en estos días con María Julia Muñoz”. “Hay líneas que nosotros no pasamos y tampoco vamos a permitir que las pasen los demás, porque en el Partido Nacional, del cual estamos orgullosos, de sus dirigentes, de sus jóvenes y de nuestro gobierno, van por uno y nos tocan a todos”, finalizó.