Tucci dijo que el sistema político tiene “el deber de poder promover y resolver” la titularidad de la Fiscalía “a la brevedad”

El diputado frenteamplista también apuntó a la necesidad de alcanzar consensos que permitan “blindar la política” y evitar “la eventual permeabilidad” de actores clave al narcotráfico.

En una entrevista con Primera mañana de la diaria Radio, el diputado del Frente Amplio (FA) Mariano Tucci lamentó el incremento en el número de los homicidios registrado este último semestre, si bien advirtió que “no es novedad para nadie” y señaló que el ministro del Interior, Carlos Negro, “ha venido advirtiendo” al respecto.

Sin perjuicio de ello, Tucci llamó a “no ignorar las cosas que se están haciendo bien y que son fruto de un acumulado que se resume o se sintetiza en el Plan Nacional de Seguridad”, al que caracterizó como “el acumulado de años de trabajo de la Policía Nacional”. Dijo que si bien “hay que hablar” del aumento de las cifras, “también es cierto que todos los delitos contra la propiedad que afectan la cotidianidad de las familias han bajado de manera sostenida”.

Aunque repudió todo tipo de muertes, Tucci apuntó que poco más de la mitad de ellas ocurrió en “circunstancias de violencia extrema”, y agregó que el fenómeno “se da no solo en América Latina, sino en el mundo entero”. Además, destacó que durante el actual gobierno se logró “descabezar los grupos criminales que operan en el territorio nacional” y “mueven la droga”.

De todas formas, consultado al respecto, el diputado frenteamplista dijo compartir lo expresado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sobre la necesidad de “analizar al detalle qué cosas se están haciendo mal”. “El gobernante que venga a una nota periodística y diga que con 312 homicidios las cosas andan fenómeno no está calibrando la dimensión del problema”, afirmó.

Tucci evaluó que “el mensaje tiene que ser concreto”. En esa línea, sostuvo que el país “ha cambiado de estatus” y pasó a ser “de tránsito y de acopio” de drogas, una situación que “cambia la lógica del funcionamiento y la operativa del crimen organizado”. “No es un tema menor; estamos hablando ya no de un mercado”, sostuvo, y llamó a pensar también en “la industria del crimen”.

La necesidad de “revisar la legislación” para “blindar la política”

Con respecto al corrimiento del delito, algo que el diputado nacionalista Pablo Abdala denunció en el mismo programa, si bien reconoció que es “natural y está absolutamente estudiado”, Tucci cuestionó que el legislador opositor “elige mirar la parte de la película que le conviene”. Así, llamó a observar “lo que está pasando en los barrios intervenidos”, algo que vinculó a “la recuperación de territorio por parte del Estado”.

“Es un proceso lento. Seguramente –como en los temas de seguridad sucede–, no son cosas que se resuelven de un día para el otro, pero hay un compromiso y una estrategia de trabajo continuado de un gobierno que está muy comprometido con este tema y con el resto”, resumió.

Tucci sostuvo que la gestión de la seguridad “es un desafío” que el gobierno aborda “con mucha responsabilidad” y “experticia”, y que “está permanente en revisión por la complejidad de un fenómeno que es transnacional”. Así, remarcó la necesidad de “blindar la política”, algo para lo que se necesita “el concurso de todos los partidos políticos para fortalecer la transparencia y las capacidades de fiscalización”, de manera de evitar “la eventual permeabilidad” de actores clave. Entre otras cosas, mencionó la revisión de la ley de financiamiento de los partidos políticos, uno de los reclamos del FA.

En ese sentido, recordó que la fuerza política encomendó a su presidente, Fernando Pereira, hacer “una convocatoria” a sus pares para discutir al respecto, y afirmó que aún se espera una respuesta. Dijo, sin embargo, entender que algunos legisladores “están dispuestos a revisar la legislación”, aunque remarcó que la problemática “no se resuelve con una ley”, sino que requiere, además, “fortalecer las capacidades de fiscalización de los organismos del Estado”.

“El deber de poder promover y resolver” la titularidad de la Fiscalía “a la brevedad”

Por otra parte, y consultado por el impasse en torno a la titularidad de la Fiscalía de Corte, que permanece subrogada desde 2021, Tucci subrayó que el sistema político tiene “el deber de promover y resolver este asunto a la brevedad”, y dijo que eso requiere “bajar el martillo”. “Creo que el país necesita y merece tener una titular o un titular en ese resorte del Estado tan trascendente”, resumió.

También recordó que el cargo fue “vilipendiado y golpeado” cuando el cargo lo ocupaba el fiscal subrogante Juan Gómez, y evaluó que esas críticas se reorientaron hacia la Junta de Transparencia y Ética Pública. En esta línea, instó a “cuidar el sistema de pesos y contrapesos que tiene nuestra república”. “Todavía sigue siendo modélica en América Latina: ojalá siga siendo así”, evaluó.

De esa manera, y consultado sobre si la afirmación del presidente de la República, Yamandú Orsi, acerca de que el asunto no constituye una urgencia para el gobierno, se contradice con lo que pretende el FA, sostuvo que “una cosa es el rol de la fuerza política y otra cosa es el gobierno nacional”. “El presidente tiene derecho a establecer las prioridades”, acotó, y afirmó: “Creo que no son cosas contrapuestas: que no sea prioridad y que no quiera el Frente Amplio a Mónica Ferrero no son cosas distantes en ese sentido”.