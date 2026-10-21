Jorge Díaz aseguró que la pobreza “va a bajar mucho más” a partir del próximo año

El prosecretario de Presidencia dijo que “la realidad” de los homicidios “está lejos de las aspiraciones del gobierno” así como del “esfuerzo que se está haciendo en materia presupuestal”

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se refirió al aumento de 13% que dio a conocer el Ministerio del Interior en materia de homicidios en los primeros nueve meses del año respecto al mismo período del año anterior, y sostuvo que “la realidad está lejos de las aspiraciones del gobierno” así como del “esfuerzo que se está haciendo en materia presupuestal”. En diálogo con La mañana de la diaria, afirmó que el gobierno destina una cifra aproximada de “1.300 millones de dólares” a la seguridad, cifra que consideró importante en términos comparativos con el presupuesto de otros ministerios.

Consultado sobre la necesidad de replantear la estrategia nacional de seguridad, Díaz señaló que eso dependerá de la decisión del Ministerio del Interior. Pero advirtió que “no hay verdades reveladas” en materia de políticas de seguridad y que “todos los partidos políticos han tenido incrementos en la cantidad de delitos a lo largo de sus gobiernos”. “No es un fenómeno nuevo”, remarcó el jerarca, pero reconoció que esa constatación no debe servir como justificación sino como punto de partida para “analizar al detalle qué cosas se están haciendo mal”. En ese sentido, sostuvo que el debate debe ser transversal a los partidos y advirtió sobre el riesgo de que la seguridad se transforme en “un botín político” en lugar de abordarse como “un problema que afecta a toda la sociedad uruguaya”.

Por otra parte, el prosecretario de Presidencia consideró “muy preocupante” la cantidad de armas que circulan a nivel nacional. Señaló que “está circulando un nivel muy superior al de otros países y eso se ve en una consecuencia clara que es la enorme cantidad de homicidios que se cometen con armas de fuego” –aproximadamente tres de cada cuatro (73%)–. Díaz reconoció que a nivel parlamentario se han tenido dificultades para trabajar sobre ello, y dijo que “se han impulsado algunas modificaciones a nivel legislativo que han tenido resistencia de la oposición”.

Sobre el decreto enviado por el Ministerio del Interior al presidente Yamandú Orsi que busca avanzar en la regulación de armas y municiones y fija un tope de ocho por usuario, Díaz indicó que “va a significar un gran avance”, pero “la realidad no cambia por la aprobación de un decreto”. En ese sentido, advirtió que se necesita una buena aplicación y seguimiento de las aprobaciones legislativas para asegurar su efectividad en el tiempo.

Con relación a algunas críticas que realizó el exministro del Interior y senador suplente del Partido Nacional Nicolás Martinelli a partir de los datos presentados por el ministerio, el jerarca respondió que ello no abre un flanco en el gobierno y que “se han tenido buenas noticias en las últimas semanas producto de un largo trabajo de políticas públicas aplicadas”.

Como contrapartida, el prosecretario de Presidencia se refirió a los datos auspiciosos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística en materia de pobreza, que se dieron a conocer días atrás, y aseguró que la pobreza “va a bajar mucho más” en 2027, a partir de que se empiece a implementar la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, creada en la última Rendición de Cuentas. Díaz expresó que la pobreza “baja porque aumentan el salario real y las jubilaciones”, y porque “hay políticas de transferencia como el Bono Crianza para los sectores más pobres”.

La inversión de Solaria y el papel de UTE

En cuanto a la inversión de 5.700 millones de dólares prevista por la empresa española Solaria, Díaz explicó que el proceso se encuentra en una etapa de negociación y que su rol está vinculado a “la colaboración en los procesos de discusión de los diferentes contratos”, mientras que el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ambiente y las empresas públicas tendrán un papel central. El jerarca defendió la necesidad de ampliar la capacidad de la matriz energética nacional en tanto se trata de una “decisión clave” en “un mundo que necesita cada vez más energía”.

Sobre la discusión en torno al precio de venta de la energía y las condiciones del acuerdo entre Solaria y UTE, aseguró que las negociaciones con la empresa no comprometerán la estabilidad financiera de una empresa pública como UTE. Díaz aclaró: “De ninguna manera, y mucho menos en un gobierno del Frente Amplio, que ha defendido a las empresas públicas, se van a tomar decisiones que perjudiquen su desarrollo”.

Fiscalía de Corte: “Seré siempre partidario de una negociación por acuerdo político”

En medio de la discusión respecto de la designación de un titular de la Fiscalía de Corte, luego de que el presidente Yamandú Orsi dijera que no hay “urgencia” por concretar el nombramiento, Díaz –exfiscal de Corte– señaló que “es conveniente que se designe un o una fiscal de Corte titular”, y aclaró que “le da transparencia y legitimidad a la propia persona que desempeña esa responsabilidad”.

En relación con la negociación política, dijo que “lo están manejando otros compañeros”, pero que será “siempre partidario de una negociación por acuerdo político”.