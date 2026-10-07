La pobreza bajó casi tres puntos en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período de 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este miércoles los datos de su informe de estimación de la pobreza por el método de ingreso, que recoge una disminución de la cantidad de personas y hogares bajo las líneas de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con las estimaciones del INE, el 14,8% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, distribuida en el 11,6% de los hogares que existen en el país. Esto representa una disminución de 2,9 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2025, así como de 1,8 en ambos casos si se los compara con el informe anterior, correspondiente al año 2025 en su totalidad. Cabe aclarar que el INE también conforma un índice de pobreza multidimensional, que se sirve de otros elementos más allá de los ingresos de los hogares, y que estimó en 18,7% el año pasado.

Por su parte, 1% de las personas y 1,2% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Según el INE, esto implica que 12 de cada 1.000 personas “no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas”. En este caso, la diferencia es de 0,9 y 0,3 puntos menos, respectivamente, si se la compara con el primer semestre de 2025, y de 0,7 y 0,1 respecto del total estimado para ese año.