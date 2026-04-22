El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este miércoles un nuevo dato sobre la pobreza en Uruguay. Se trata del índice de pobreza multidimensional, cuyo propósito es “captar las privaciones que enfrentan los hogares uruguayos en cinco dimensiones clave: educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo”, informó el INE.

En términos generales, en 2025 se registró un 18,7% de personas pobres multidimensionalmente, lo cual supone un descenso de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, cuando la cifra se ubicó en 19,9%.

En el detalle, Montevideo no tuvo ningún cambio entre un año y el otro: el porcentaje se mantuvo en 16,4%, por debajo del promedio nacional. En cambio, en el interior del país volvió a registrarse un número por encima del promedio nacional, aunque también se constató un descenso con respecto a 2024: se pasó de 22,5% a 20,2%.

El mayor nivel de una “incidencia no censurada”, esto es, el porcentaje de la población que tiene privación en un determinado indicador, se registró en la educación. En 2024, 48,2% de las personas se vieron afectadas en ese sentido. En el segundo lugar se ubicó el empleo informal, con 29,4%, y en el tercer puesto, los materiales de vivienda, con 16,7%.

El martes, el INE difundió el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad. Este indicador varía entre 0 y 1, e indica mayor nivel de desigualdad cuanto más cercano a 1 se encuentre. En 2025 se ubicó en 0,404, mientras que en 2024 había sido de 0,405.

El lunes, en tanto, el organismo publicó los datos sobre pobreza por método de ingreso. En 2025, 16,6% de las personas se ubicó por debajo de la línea de pobreza, lo cual supuso una reducción de 0,7 puntos porcentuales con respecto de 2024, cuando se registró un 17,3%.