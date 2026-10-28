Una amplia mayoría de la población uruguaya cree que los servicios básicos deben ser prestados por empresas públicas

El 71% de las personas opina que la gestión del agua potable debe estar a cargo del Estado y el 62% piensa lo propio en el caso de la electricidad, según una encuesta de El Observador y un equipo de Udelar.

En la década del 90 del siglo pasado, el 73% de la población uruguaya se pronunció a favor del referéndum que derogó la ley de empresas públicas del gobierno de Luis Alberto Lacalle, que habilitaba la privatización de estos organismos estatales, en línea con las corrientes privatizadoras en boga en la época. Casi 35 años después, la población uruguaya mantiene una alta valoración de la importancia de las empresas públicas, a juzgar por los datos de una encuesta realizada por El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) y el licenciado en Estadística Juan Pablo Ferreira. La encuesta se realizó a 2.439 personas entre el 1º y el 4 de octubre de este año.

De acuerdo con el sondeo, cuando a las personas se les pregunta quién debería estar a cargo principalmente del servicio de agua potable, el 71% responde “el Estado”, el 9,3% entiende que deben hacerlo las empresas privadas y el 14,8% valora que deben hacerlo ambos; al porcentaje restante le es indiferente o no responde.

En el caso de la electricidad, el 62,4% opina que debería estar a cargo del Estado, el 9,1% de empresas privadas y el 21,1% de ambos. Pero en el caso de internet, la preferencia por el Estado baja: 41,7% considera que debería encargarse el Estado de la gestión, 16,3% entiende que deberían hacerlo las empresas privadas y el 35,2% responde “ambos”.

Entre los votantes de Yamandú Orsi en el balotaje de 2024 hay una mayor preferencia por el Estado que entre los votantes de Álvaro Delgado; de todos modos, estos últimos también se inclinan mayoritariamente por el Estado para la gestión de los servicios de agua potable y electricidad. En cambio, en el caso de internet, la mayoría de los votantes de Delgado (46,7%) considera que el servicio de internet debería ser gestionado tanto por el Estado como por las empresas privadas.

En cuanto a la evaluación de estos tres servicios, existe una gran conformidad: el 86,5% evalúa como “bueno o muy bueno” el servicio de electricidad, el 78,5% considera lo propio del servicio de internet y el 76% evalúa positivamente el servicio de agua potable. No obstante, la mayoría evalúa como “muy caro” el servicio de electricidad y “algo caro” el servicio de internet. En cambio, la mayoría considera “razonable” el precio del agua potable.