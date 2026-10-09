Vicepresidente de El Salvador: en Uruguay “hay la suficiente fortaleza institucional para manejar el problema” de la seguridad

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, mantuvo varias reuniones con dirigentes políticos en la visita que hizo a Uruguay, además de su encuentro en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Yamandú Orsi. En concreto, Ulloa mantuvo varias reuniones con dirigentes de la oposición, que luego se expresaron positivamente sobre las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno que preside Nayib Bukele.

Este jueves al mediodía, Ulloa se reunió con el expresidente Julio María Sanguinetti en su casa, en Punta Carretas, y también con el senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado. Luego del encuentro, los tres hablaron brevemente con la prensa. Sanguinetti resaltó que tantos años en la vida política le permitieron conocer “el largo periplo de El Salvador”. Recordó que hace casi un año él estaba presente cuando Orsi dijo que el modelo de seguridad de Bukele era “un ejemplo a analizar”, en el marco de los Desayunos de Búsqueda.

“Ahí se armó todo un revoltijo. Naturalmente, en ese momento había una fuerte corriente de izquierda en contra. Pasado el año, creo que las cosas han ido cambiando, porque el Latinobarómetro pone al gobierno [de El Salvador] con la aprobación mayor de los gobiernos de América Latina. De modo que lo hemos recibido con un gran beneplácito”, subrayó Sanguinetti.

Por su parte, Ojeda subrayó que tiene un “interés particular por la experiencia de El Salvador”, que a veces “erróneamente” se reduce “a la cuestión de seguridad”, cuando la realidad “es que la seguridad ha permitido otros avances”. Puso como ejemplo que se ha publicado en tapas de “algunos diarios del mundo el crecimiento del PIB, el desarrollo de la educación y las políticas vinculadas a la tecnología en educación y salud”, como la “telemedicina”. Por lo tanto, subrayó que la reunión con el vicepresidente fue muy esclarecedora y “sigue con muchas preguntas todavía”, porque “hay mucho para aprender de la experiencia salvadoreña”.

“Me alegra profundamente que todos los actores de todo el sistema hayan intentado una reunión con el vicepresidente, incluso los que hasta hace un tiempo, como decía el presidente Sanguinetti, se mostraban algo más reticentes al vínculo”, expresó Ojeda. El senador agregó que el miércoles estuvo reunido en Argentina con la senadora Patricia Bullrich, exministra de seguridad del gobierno de Javier Milei, que le mandó “especialmente” saludos para el vicepresidente.

“Me parece que hay cierta afinidad, al menos continental, de un combate a la violencia narco y organizada que tiene que ser una sola, y que a esta altura no es de izquierda ni de derecha, porque ganarle al narco es un combate que todos compartimos”, subrayó Ojeda.

Ulloa: “Para mí sería irresponsable querer juzgar o dar opinión”

En tanto, Ulloa dijo que no tuvieron “ningún tema de agenda específico sobre seguridad” y que el comentario que hizo Orsi hace un año fue “entendible” porque en ese momento “la óptica con la que se veía el proceso salvadoreño era sesgada, ideologizada”, y la crítica “venía por el desconocimiento y la mala información”. “Ahora, un año más tarde, hemos visto que la narrativa ha ido cambiando, y ya a El Salvador no se lo evalúa necesariamente por sus logros en seguridad. La seguridad fue una precondición para el desarrollo económico”, sostuvo Ulloa. El vicepresidente aseguró que “las relaciones bilaterales entre Uruguay y El Salvador están en su mejor momento”.

Consultado sobre si El Salvador podría colaborar con Uruguay en materia de seguridad, Ulloa contestó: “Hasta la fecha, Uruguay no nos ha pedido absolutamente nada. Creo que hay la suficiente fortaleza institucional para manejar el problema. Si se nos solicita, con todo gusto estamos dispuestos a colaborar. Hemos abierto nuestras políticas de seguridad para todos aquellos que, con buena voluntad y con deseo de superar sus problemas, han llegado a El Salvador”, expresó.

Consultado sobre si algún aspecto del sistema de seguridad de El Salvador se podría aplicar en Uruguay, el vicepresidente dijo que “nunca” va a opinar en ese sentido porque “es cada país el que decide qué se puede aplicar o no”. “Para mí sería irresponsable querer juzgar o dar opinión sobre el sistema penitenciario, penal o de cualquier tipo de cualquier país. Cada país es soberano y nosotros respetamos esa libre determinación”, finalizó Ulloa.

Por su parte, la excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional Valeria Ripoll y el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, también estuvieron reunidos con el vicepresidente de El Salvador. Ripoll viajó recientemente a ese país.

En entrevista con la diaria, que se publicará en breve, Ripoll sostuvo que “el método Bukele es imposible de copiar y pegar en Uruguay”, porque “no estamos en la situación que tenía El Salvador”, en donde había “grupos criminales como las maras, que controlaban el país más que el gobierno, previo a Bukele”. Pero Ripoll dijo que sí cree que hay que poner el foco en algunas políticas de seguridad de El Salvador, como “a las cárceles granja y el plan Cero Ocio, que es para los presos comunes”, con trabajo y estudio.