A raíz del caso Lust, Perrone presentó proyecto que exige un certificado de “libre de deuda” para el cobro por los votos

“¿Cómo puede ser que alguien que le debe al Estado después termine recibiendo una fortuna, como recibió Lust, por el cobro de los votos?”, preguntó el diputado cabildante.

El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone acaba de redactar un proyecto de ley, al que accedió la diaria, que introduce una nueva disposición a la ley de partidos políticos (18.485, de 2009). Se trata –según establece su artículo 1– de la “inclusión del requisito de libre deudas para el cobro de contribución estatal por votos”.

Ese primer artículo agrega el siguiente texto al artículo 25 de la ley mencionada, relativo a la contribución del Estado por cada voto válido: “Para hacer efectivo el cobro de las contribuciones estatales por los votos válidos obtenidos previstos en los incisos anteriores, los candidatos titulares que hayan encabezado las respectivas listas deberán presentar ante la Corte Electoral certificados de libre de deuda o convenios vigentes”.

Estos certificados deben ser expedidos por la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el impuesto de Primaria y el Fondo de Solidaridad. El proyecto agrega que “la falta de presentación de dicho certificado por parte de alguno de los candidatos beneficiarios habilitará la retención del pago correspondiente al candidato”.

El segundo artículo establece que la ley entrará en vigencia a partir de su promulgación “y se aplicará en las elecciones próximas”. En la exposición de motivos del proyecto se consigna que la Ley 18.485 y sus modificativas prevén el mecanismo para la contribución del Estado en gastos de las campañas electorales, con el objetivo de “asegurar un libre ejercicio de la contienda democrática”.

“Los recursos del Estado de contribución del voto tienen una responsabilidad democrática, los candidatos tienen que compartir una responsabilidad fiscal con el Estado. Este proyecto de ley no obstruye el cobro de los votos, sino que fortalece la ética en la gestión pública de los candidatos, dando como objetivo un buen uso de las obligaciones y mejorar la confianza del electorado”, finaliza la exposición de motivos.

En diálogo con la diaria, Perrone dijo que este proyecto nació “por la situación que quedó al descubierto” del exdiputado Eduardo Lust, quien en el período pasado fue electo por CA y posteriormente fundó su propio partido, el Partido Constitucional Ambientalista (PCA). Perrone se refiere al ruido mediático que arrancó cuando Lust fue a una entrevista con el programa Doble vía de Canal 12, en el que fue consultado sobre varias de sus deudas, entre ellas, la de 500.000 pesos con la Intendencia de Montevideo que figura en su declaración jurada de 2024, cuando fue candidato a presidente por el PCA.

“¿Cómo puede ser que alguien que le debe al Estado después termine recibiendo una fortuna, como recibió Lust, por el cobro de los votos o, habiendo siendo legislador, con un sueldo importantísimo, no haya pagado sus obligaciones con el Estado?”, señaló Perrone. “Él [Lust] lo único que hace es hablar de Cabildo Abierto y de mí, no habla de otra cosa. El proyecto no tiene el nombre de Lust, pero nace por Lust. Capaz que no es el único caso”, señaló el diputado cabildante.

Perrone adelantó que en los pasillos del Palacio Legislativo recibió “buenos comentarios” de legisladores del Frente Amplio sobre esta iniciativa. Aclaró que no incluyó en el proyecto a las intendencias, aunque deja abierta la posibilidad de citar al Congreso de Intendentes para que dé su opinión sobre “qué deudas pueden ingresar ahí”, así como también a otros organismos estatales.

Por último, dijo que se podría implementar que, cuando un candidato cobre el dinero que le corresponde por votos, de ese monto ya se le descuente la cantidad necesaria para cancelar sus deudas con el Estado.