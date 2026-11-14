Con más de 200 participantes se desarrolló el 9º Encuentro Nacional de Género y Cooperativismo en Minas

En la instancia se abordaron temas como liderazgo, sostenibilidad y cuidados, entornos digitales y violencia basada en género, a partir de compromisos asumidos en encuentros anteriores.

Desde Bella Unión a Montevideo, de Tacuarembó a Paysandú, de Maldonado a Canelones, se movilizaron más de 200 cooperativistas que participaron del 9º Encuentro Nacional de Género y Cooperativismo en el teatro Lavalleja de Minas. La ciudad fue declarada Capital Nacional del Cooperativismo en 2026.

En la instancia se abordaron temas como liderazgo, sostenibilidad y cuidados, entornos digitales y violencia basada en género, a partir de compromisos asumidos en encuentros anteriores.

Perspectiva de género

El recientemente electo presidente de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Nelson Más, destacó la participación de grupos de todo el territorio, lo que “demuestra la necesidad de abordar temas de género y asumir la responsabilidad de trabajadores”. El dirigente sostuvo que la perspectiva de género en el cooperativismo es una línea estratégica, transversal, que define la cooperación a través de todos los objetivos y líneas de trabajo en forma ininterrumpida desde hace muchos años.

En 2017 se celebró el primer encuentro sobre la temática y la participación aumentó cada año. Más destacó la importancia de conocer las necesidades de cada cooperativa para accionar las políticas públicas y recoger las propuestas para plantear las reivindicaciones en cada movimiento.

Aggiornar la ley

El presidente de la Cudecoop trasladó la necesidad de aggiornar la ley 18.407, que regula el funcionamiento de las cooperativas, ya que los cambios actuales “nos llevan puestos a las cooperativas. Nuestro proceso es más lento, más democrático”. Para ello se realizó un seminario de derecho participativo y se conformó una comisión, donde se han realizado planteos como la participación de las mujeres en espacios de decisión, cambios en la redacción a un lenguaje no sexista, la incorporación de cuidados, la atención de las situaciones de violencia y las cooperativas de viviendas.

Ángeles Dati, Nelson Más y Yliana Zeballos durante el 9º Encuentro Nacional de Género y Cooperativismo en Minas. Gentileza de Cudecoop

Potencialidad transformadora

La directora del área Familia, Cuidado, Género y Generaciones de la Intendencia de Lavalleja, Yliana Zeballos, destacó la “potencialidad transformadora” del movimiento cooperativista, cuyos principios de solidaridad, democracia, participación y ayuda mutua “nos permiten pensar otras formas de construir sociedad, de distribuir el poder y también de sostener la vida. Pero también sabemos que las desigualdades de género atraviesan nuestras organizaciones, instituciones y prácticas cotidianas”. Para ello consideró necesario romper los techos de cristal para garantizar la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión, la promoción de la autonomía económica y avanzar hacia la corresponsabilidad de los cuidados.

Cuidados

Más subrayó que es imperioso que las cooperativas contribuyan a mejorar la corresponsabilidad de los cuidados y asumir responsabilidad con cambios concretos en la gestión de las organizaciones.

En la misma línea, Zeballos resaltó el abordaje de la sostenibilidad de la vida y los cuidados, uno de los ejes planteados en la convocatoria. “No podemos hablar de igualdad de oportunidades si no nos preguntamos quiénes cuidan, en qué condiciones lo hacen y qué posibilidades tienen esas personas de desarrollar sus propios proyectos de vida con sentido. No alcanza con que las mujeres estemos presentes. Necesitamos que podamos ocupar lugares de decisión, de liderar, de participar, de tomar decisiones en las cosas que nos involucran y que tienen que ver con nuestros proyectos de vida y en condiciones de igualdad”, sostuvo.

Género

Ángeles Dati, integrante de la comisión de género de Cudecoop, recordó el trabajo desarrollado en 20 años por la confederación y la conformación de la comisión de género, un espacio abierto de participación, desde donde se han generado diversas actividades. Valoró la realización de los encuentros para conocer el estado de situación de las mujeres en las distintas clases de cooperativas y trazar líneas de trabajo para incorporar la perspectiva de género.

En 2026 se desarrollaron talleres de sensibilización de género con cooperativistas de todo el territorio y se apoyaron las actividades que llevan adelante las federaciones socias. “Queremos incidir en los cambios que se están produciendo en la normativa vigente del cooperativismo, de la ley 18.407, para incorporar la perspectiva de género, seguir luchando por la cotitularidad y por un fondo económico para que podamos realizar estas tareas que estamos realizando ahora. Para continuar tratando de tener espacios de discusión, donde podamos intercambiar, crecer, conocernos todas un poco más estar juntas, porque juntas somos más fuertes”, afirmó.