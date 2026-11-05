El 63% de las viviendas promovidas en 2026 fueron monoambientes o de un dormitorio

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores, que estudia el proyecto de ley sobre monoambientes, recibió el martes a las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). En mayo de 2026, a impulsos del senador socialista Gustavo González, la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para disponer que la superficie habitable “no sea inferior a 35 metros cuadrados”, porque entiende que “el régimen legal vigente de superficie de construcción mínima habitable de la vivienda permitido afecta la calidad de vida de las personas” y, sobre todo, a “la población más vulnerable”.

Según confirmaron en comisión las autoridades de la ANV, después de un decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou que habilitó la inclusión de los monoambientes dentro de las viviendas pasibles de promoción como “viviendas de interés social”, esto es, habilitadas a recibir exoneraciones tributarias, la cantidad de monoambientes exonerados se disparó.

El presidente de la ANV, Claudio Fernández, explicó que desde 1968 a 2018 rigió como mínimo habitacional los 32 metros cuadrados. En 2018 el metraje se amplió a 35. Desde 2011, cuando se aprobó la Ley de Vivienda Promovida, hasta 2020, no se exoneró de impuestos a monoambientes, porque “no eran considerados vivienda adecuada”, detalló Fernández. “Vale aclarar que la construcción de los monoambientes no estaba prohibida dentro de los proyectos de vivienda promovida en los años anteriores, de 2011 a 2020, sino que no eran pasibles de exoneraciones fiscales”, acotó. Por tanto, en el período anterior a 2020 se construyeron solo 206 monoambientes en este régimen.

En abril de 2020, el gobierno de Lacalle Pou emitió un decreto que estableció modificaciones a la vivienda promovida: según indicó Fernández, se incorporaron las unidades de monoambientes de entre 25 y 40 metros entre las pasibles de recibir exoneraciones impositivas. “Y un cambio bastante relevante fue que se levantaron las condiciones que tenían de comercialización. En Montevideo, un 10% de las unidades por proyecto tenían tope de precio y tenían que ser comercializadas a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y en el interior, un 20%. Esa restricción se levantó”, relató Fernández.

A su vez, en la Rendición de Cuentas de 2021 se modificó el artículo que establecía el mínimo habitable, que pasó de 35 metros cuadrados en unidades de un dormitorio a 25 metros cuadrados, “y se denominó como una nueva tipología al monoambiente, que todavía no integraba el cuerpo normativo”.

Estos cambios determinaron, según el presidente de la ANV, que empezaran “a concentrarse en los proyectos las unidades más chicas, tanto de un dormitorio como las unidades monoambiente”. Informó que, en lo que va de 2026, los monoambientes representan 8,4% de las unidades por proyecto y las viviendas de un dormitorio 55%, frente al 31% de las viviendas de dos dormitorios. “Al día de la fecha, se promovieron 3.357 monoambientes y se encuentran a estudio otros 984, lo que resulta en un total de 4.341”, apuntó.

El presidente de la ANV llamó a tener en cuenta, para la definición del metraje mínimo de las viviendas, “tanto la opinión de la academia como de los organismos internacionales, como puede ser la ONU-Hábitat”, y “también lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales”, “la definición de cuántos metros debe tener, qué es una vivienda adecuada, así como si es una vivienda o no”.

El senador Gustavo González acotó que si se tiene en cuenta las recomendaciones de ONU-Hábitat, este organismo “ha resuelto hace muchísimos años lo de los 35 metros cuadrados”, y “lo mismo sucede con la academia, que vino a la comisión y lo mencionó”.

Más allá de este comentario, las autoridades de la ANV no explicitaron su postura sobre el proyecto a estudio de la comisión. “Si del análisis técnico –que entendemos que no es parte del rol de la ANV– se entiende que esos 25 metros cuadrados cumplen con esto que decíamos, es decir, ser compatibles con una vida plena, digna y sostenible –si se concluye que sí–, nos parece correcto que se siga promoviendo como vivienda. Sin embargo, en caso de que no sea así, entendemos que esos proyectos no deberían continuar siendo promovidos”, se limitó a señalar Fernández.

El vicepresidente de la ANV, Gustavo Machado, recordó que “en ningún otro programa del Ministerio de Vivienda se incluyen monoambientes”, ni “en el programa Cooperativas –que es el mayoritario– ni en la licitación de obra nueva”.