El papa León XIV dio su última misa en Florida

El papa León XIV durante su llegada a Florida, el 8 de noviembre.

Una multitud se acercó a la plaza frente a la Catedral de la Virgen de los Treinta y Tres.

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El papa León XIV continuó con su gira por Uruguay este domingo y llegó a Florida en la mañana para dar una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa León XIV en Florida, el 8 de noviembre. Foto: Ignacio Dotti

“Uruguay hay que ponerse en camino. Hay que entrar de nuevo en las casas. Hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo”, dijo el papa ante una multitud y agregó: “Cada uno sabe a quién debe llevar ese paso, un hijo, un amigo, un vecino, alguien que dejó de creer hace mucho tiempo, o que nunca ha tenido cerca a una persona que le hablara de Dios”.

Foto: Ignacio Dotti

También habló de la necesidad de ayudar a otras personas.“Que la reina del cielo sostenga a quienes continúan sembrando la fe y nos enseñe a reconocer a Cristo en el pobre, en el enfermo, y en quien está solo. Y a llevarlo allí, donde todavía no es conocido”, afirmó.

Misa en Florida, el 8 de noviembre de 2026. Foto: Gianni Schiaffarino

Tras la misa de Florida, el papa culmina su visita en Uruguay. A las 15.30, se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Carrasco para abordar un vuelo hacia Argentina, continuando con su gira regional, que también incluye una parada en Perú, país donde residió durante varios años.